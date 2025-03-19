誤信假虛擬貨幣App 屏東女子遭詐騙逾900萬元

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（中央社記者黃郁菁屏東縣19日電）屏東警方日前接獲一起投資詐騙案，被害人劉姓女子誤信詐騙集團開發的App，去年12月起陸續轉交逾新台幣900萬元給詐團，欲換取虛擬貨幣，警方14日逮捕1名車手。

屏東縣警局潮州分局光華所長吳俊生今天接受媒體聯訪表示，49歲劉女察覺有異後到派出所詢問，確認遭詐並報案，潮州警分局與被害人配合，由被害人向詐團聯繫，再次面交投資現金，待車手假冒幣商出現取款，警方即表明身分，上前逮捕21歲詹姓車手，現場查獲贓款及作案用手機2支。

潮州警分局指出，劉女報案表示，在臉書（Facebook）認識陌生網友，對方以「期貨投資很好賺」，向被害人誆騙投資可短期獲取暴利，使被害人不疑有他，依對方指示下載詐騙App，再藉由交付現金換取虛擬幣方式，儲值到App賺取操盤利潤。

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潮州警分局說明，劉女去年12月至今陸續面交6次，交付約900萬餘元給假冒幣商，當下確認所投資金額確實有換成詐騙App中的虛擬幣，卻不知App為詐騙集團所開發，上頭顯示的幣值皆為虛構。直到領不出錢，劉女才察覺有異，並在本月報案。

潮州警分局呼籲，詐騙手法日新月異且層出不窮，遇有投資獲利等招攬訊息，應小心確認並提高警覺，如有問題撥打165反詐騙電話，或110諮詢查證，以確保荷包不輕易遭騙取。（編輯：郭諭儒）1140319