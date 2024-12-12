明知詐騙多還是會上當 照顧長輩簡單5招幫把關【書摘】

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（中央社網站）資深藝人譚艾珍女兒歐陽靖今天在臉書發文指出，媽媽2個多月前遭到詐騙。一名自稱檢察官的人說譚艾珍介入一件毒品刑案，請她協助警方祕密辦案，她也因此沒有對任何人說，以為能幫忙逮到罪犯，反而受騙匯款。

類似這種假冒公務機關的詐騙案，常常鎖定的就是中高齡長輩。警政署刑事警察局9月發布統計，上半年假冒公務機關詐騙案的被害人，有6成6是50歲以上族群。近年來詐騙集團手法愈加高明，歹徒會以偵查不公開為由，要求當事者不能告知家人，以「協助辦案」名義誘導民眾、欺騙單純的長輩。

為什麼在假綁架、假檢警等詐騙案件如此氾濫到，看似都能成功杜絕受騙的狀況下，還是會有不少人受騙呢？財經作家康哲偉撰寫「當爸媽過了65歲」一書，列舉出幾個預防方式，包括了解長輩財務狀況、設定匯款時通知緊急聯絡人、下載辨識詐騙來電的APP等等。中央社取得授權，與你分享部分內容。

提醒長輩注意詐騙常見關鍵詞 隨時保持警覺

警務單位分析詐騙集團的手法及用詞，統計出常見的關鍵字句，例如「監管帳戶」是假檢警最愛用來恫嚇受害者的關鍵詞；「健保卡被盜用」則是假醫療最常用的關鍵字；線上購物資料被盜，詐騙集團會以「解除分期付款」的說法，指系統設定錯誤，要求長輩前往操作ATM匯款。

因此，不妨提醒長輩，當接獲來電顯示開頭帶「+」號、「+2」、「+886」等號碼，以及電話中如聽到以上關鍵字詞時，請他立即掛斷，或撥打165、110或向當地派出所查證。

使用LINE勿隨意點選連結及進行帳號驗證

許多長輩喜歡加入LINE群組，轉發貼文、互通有無，詐騙集團也看準這點，透過兩種連結盜取帳號。

第一類連結，通常會利用新聞時事的名義，製作各種假網站，透過LINE聊天室或臉書傳訊息，誘騙長輩點選至假網頁上填個資，填完後帳號就會馬上被盜走。第二類連結則會要求長輩開啟「移動帳號設定」，只要打開設定，等於將帳號直接送給詐騙集團，除了導致自己的帳號無法使用，還會在渾然不知的情況下，遭詐騙集團冒名向親友借款。

因此，平日除了要注意LINE帳號密碼不外流，代收簡訊認證碼不回應；若接到親友傳LINE借錢或要求代購遊戲點數，千萬別急著義氣相挺，務必直接致電本人查證是否確有其事，並撥打反詐騙諮詢專線165查詢。

若LINE帳號遭盜用時，可至LINE軟體中「其他↓設定↓我的帳號」，取消勾選允許自其他裝置登入，並變更密碼。

如密碼已遭歹徒變更，可至LINE公司網站填寫「問題反應表」，經確認該帳號遭盜用，LINE公司會於24小時內與用戶聯繫，視個案情況協助用戶處理。

從手機及市話端阻絕

為避免長輩接到詐騙電話，在手機部分，可以協助其下載反詐騙、騷擾來電辨識的手機APP，一旦來電被系統視為騷擾或詐騙電話即可拒接；家中市話，則可挑選能目視來電號碼的液晶顯示電話，並將長輩常用電話號碼預設於話機中，協助長輩辨認來路不明的電話。

另對於網路、手機上無法判斷真偽的網站及訊息，可下載警政服務APP，善用其「可疑訊息分析」功能，透過截圖方式上傳給165專線人員，協助辨認是否為詐騙訊息或假投資網站，阻絕接觸詐騙集團的機會。

至銀行、地政事務所、法院設定通報及防護機制

銀行或地政事務所臨櫃部分，因遭遇金融詐騙事件已有經驗，多設有關懷及提醒通報機制，可請求其以長輩身分證號註記控管，並於相關外匯交易畫面提醒警示，一旦長輩匯款時，須通知緊急聯絡人確認，做好財務安全預防。若長輩的認知、精神上有障礙，生活仍有自理能力，如輕度智能障礙、輕度失智，則可向法院聲請輔助或監護宣告，藉由法律保障其財務安全。

另在轉帳部分，為降低誤遭詐騙時轉帳的損失額度，可協助長輩將銀行帳戶每日轉帳或提領金額設定上限，減少大筆金額的轉出，並設定即時簡訊或電子郵件通知緊急聯絡人。

常常報平安 了解長輩財務狀況

即使猜猜我是誰、假綁架、假檢警的電話詐騙已經老掉牙，迄今仍常有長輩上當。這些老哏之所以能一用再用，無非抓住長輩對家人行蹤不了解及對自己存款的不安全感。因此，家人間養成平日互相關懷的習慣，熟悉彼此工作模式及緊急聯絡的管道，藉此降低焦慮感，避免衝動行事，也可分享一些常見的詐騙新聞、話術，讓長輩提高警覺，若有需要可協助長輩列出財產清冊並進行財務規畫。（書摘由先覺出版授權；編輯：林品妤）1131212