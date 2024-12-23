譚艾珍任台南防詐大使 盼被害人公開受騙花招

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（中央社記者楊思瑞台南23日電）資深藝人譚艾珍遭詐騙後選擇公開受騙經驗，並同意出任台南市「防詐大使」，今天接受台南市長黃偉哲授證，再次呼籲民眾不要嘲諷被害人，讓更多詐騙花招能被公告周知。

台南市政府警察局今天在第四分局舉辦「打詐儀錶板」記者會，結合台南地檢署、法務部調查局台南市調查處、台南在地金融機構京城銀行，同共簽署反詐騙專案合作意向書，建構詐欺、洗錢等金融犯罪情資共享平台。

日前公開今年9月遭詐騙過程的譚艾珍，也在女兒歐陽靖陪同下出席，接受台南市「防詐大使」授證，並再次還原遭詐騙過程。

譚艾診表示，因誤信配合檢警辦案手法損失新台幣98萬元，準備第2次交款時及時被台南市警方成功攔阻，有朋友得知後深感不解，居然演了一輩子戲的老戲精會相信詐騙集團演的戲，但事後回想與「假檢警」聯絡的1個多月期間，對方用「詐中有詐」手法，各種環節都規劃相當仔細。

她說，詐騙集團利用政府宣導反詐騙資訊，把人性優點變成人性弱點，後來驚覺上當，只能把損失當成繳學費，並選擇勇敢公開被騙過程，雖然知道免不了面對外界嘲諷，仍希望把經驗說出來，幫助其他民眾提高警覺。

歐陽靖說，原本以為「配合檢警辦案就是詐騙」這件事大家都知道，但在譚艾珍受騙後才發現，就是有人不知道，宣導反詐騙在社會上還是存在資訊落差，除了期許大家多接收相關宣導資訊，也呼籲社會不要檢討、嘲諷被害人，才會有更多人勇於說出被騙經驗，公開各式各樣詐騙花招。

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黃偉哲表示，譚艾珍與歐陽靖選擇移居台南，對台南是很大肯定，市政府也有責任提供優質、安全生活環境，很肯定譚艾珍勇敢公開被詐騙經驗，並決定邀請譚艾珍擔任防詐大使，盼藉由她的社會影響力，增進民眾對新型態詐欺案件的重視與了解。

他說，台南市防詐績效在六都中名列前茅，今年1月11月成功攔阻詐騙2636件，總金額逾11億元，未來在行政方面將持續加強各種管道防詐宣導。

台南市警察局長林國清表示，民眾只要收到各種訊息要求交付款項，都應先冷靜想一想，並加以查證，有疑問可到鄰近派出所或撥打刑事警察局165反詐騙專線諮詢。（編輯：謝雅竹）1131223