譚艾珍遭假檢警詐騙 專家提3建議避免長輩變肥羊

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（中央社記者沈佩瑤台北14日電）近日發生資深女星譚艾珍遭假檢警詐騙、台中婦7房產被騙去抵押，銀髮族成詐騙集團肥羊。專家提醒3建議，包括減少獨處、定期評估腦部認知功能、自益信託或監護輔助宣告。

資深藝人譚艾珍女兒歐陽靖日前在臉書發文指出，她媽媽2個多月前誤信假檢警，受騙匯款，而被同樣手法詐騙不只譚艾珍，台中也有1名退休獨居的70多歲葉姓婦人，遭詐金額逾新台幣7300萬元、名下7房產被抵押。

警政署刑事警察局9月發布統計，上半年假冒公務機關詐騙案的被害人，有6成6是50歲以上族群。

衛福部桃園療養院副院長、台灣司法精神醫學會理事李俊宏近日在臉書發文指出，隨著高齡化，這類詐騙越來越盛行，過去國內做過研究，高齡長者被詐騙的時間在早上9時後，小孩都去上班，旁邊往往沒有他人陪伴，就容易受到話術影響。

李俊宏接受媒體電話訪問說明，要避免長輩遭詐，他有3點建議，首先是減少長輩獨處的時間，通常小孩白天都在外上班、上學，善於利用長青學院、日照日托、鄰里朋友與其他資源，接到詐騙電話當下正在上課或泡茶，有人在旁邊才有機會提醒要小心。

再來就是定期評估腦部的認知功能。李俊宏解釋，銀髮族詐騙的狀況在各國都是被注意的議題，隨著先進國家高齡化，有一定比例的長者在認知功能上會受到影響障礙，但很多長輩做高階健檢，卻很少注意到腦部健康，定期評估腦部的認知功能，才能早期發現、早期治療，也能預做準備。

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而所謂的預作準備，除了做好生活安排，李俊宏建議可以考慮自益信託或是監護輔助宣告，將較大筆的資產預做處理，避免被詐騙大筆金額的可能性，例如台中退休獨居婦人的先生過世，小孩在國外，財產又沒信託，影響很大。

至於長者不慎被詐騙，家人該如何安撫或開導。李俊宏表示，當事人剛開始可能會迷惘，後續出現內疚、自責，甚至有人出現輕生念頭，此時可以透過長輩可理解的語言，解釋目前相關程序有哪些，耐心陪伴走過這段路，讓長輩知道自己不是孤單的，若有強烈的情緒反應，也可尋求心理門診或諮商等專業協助。（編輯：陳政偉）1131214