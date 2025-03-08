詐騙集團盜用宜蘭地院主管LINE 同事見借錢訊息機警回覆沒上當

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（中央社記者王朝鈺宜蘭8日電）台灣宜蘭地方法院某主管疑通訊軟體LINE帳號被詐騙集團盜用，將地院成立的LINE群組包含庭長等共34人退群，還傳訊息向親友借新台幣2萬元，所幸無人上當，警方正全力偵辦。

這名主管6日收到學童繪畫競賽衝票數網址，一點下去LINE帳號就被盜用，當天許多親友和同事，甚至南投地院法官也收到「現在方便借我2萬元嗎？繳一筆費用，錢我3月9日還你」訊息，還附上銀行帳號。

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其中1名同事感覺不對勁，回應詐騙集團「我明天臨櫃無摺存款」，詐騙集團竟不爽稱「你不是有網路銀行」，同事接著稱「沒有網路銀行，你準備被抓吧」，詐騙集團竟還回「我不怕」。

其他收到借錢訊息的同事趕緊致電詢問這名主管為何如此著急用錢，這名主管才驚覺LINE帳號被盜用，所幸無人上當，宜院也另成立LINE主管群組，公務聯繫及運作未受影響；當事人已向警方報案，宜蘭縣政府警察局宜蘭分局及刑警大隊現正全力偵辦。（編輯：李明宗）1140308