數發部揭一頁式詐騙3特徵 慎防關鍵字「立即」、「加入」

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（中央社記者蘇思云台北19日電）數發部數產署今天表示，分析AI掃描網頁跟民眾通報內容發現，上週的詐騙關鍵字1、2名分別為「立即」和「加入」，「股東會」也新進榜到第21名；呼籲民眾如果網頁只有一個長頁面、內容夾雜簡體字與沒提供客服管道，恐為一頁式詐騙，須提高警覺。

數發部數位產業署今天在臉書發布貼文，數產署官方網站新設置「斥詐人生」專區，提醒民眾最新高風險廣告騙術、高風險網頁特徵與詐騙關鍵字。

數產署指出，在高風險廣告專欄中，網路詐騙通報查詢網2月8日到15日掃描並下架1831筆廣告。近期網路上的詐騙廣告，以金融投資廣告為大宗，常見話術包括免費領取飆股名單、高勝率投資策略，甚至假借專家名義誘導投資。除了投資詐騙廣告物，另外還包括假名師指導、虛假福利、免費贈品等手法，目的是騙取個資或財物。

高風險網頁專欄部分，數產署指出，一頁式詐騙網頁可能有3特徵。第1，網站通常只有一個長頁面，且結構不完整；第2，網站內容會夾雜簡體字，且可能缺乏專業感；第3，網頁沒有提供客服管道，一般來說正規電商網站都會提供清楚的客服聯繫方式，提醒民眾須提高警覺。

數產署說明，統計2月8日到2月14日，分析AI掃描網頁、民眾通報詐騙廣告內容等發現，詐騙關鍵字以「立即」和「加入」2個詞穩坐第1名跟第2名，顯示這些詞跟詐騙活動的關聯性非常高，可能因詐騙手法經常利用緊急感或誘導性語言來吸引受害者上鉤。

另外，透過對比前後2週的關鍵字，「熱點」從第29名大幅上升到第13名，「股東會」則是新進榜來到第21名。數產署指出，這些變化可能跟近期市場話題有關，詐騙集團可能利用熱門事件包裝詐騙內容，看起來更有「時事感」，以提高可信度。

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數產署指出，上週還出現了幾個新的詐騙關鍵字，如黑馬、點擊和開年，詞彙可能跟投資有關，推測詐騙集團可能趁春節假期後，利用民眾對新年投資與財運的關注，誘導進入詐騙陷阱。

數產署表示，後續也會陸續上架數產署負責的電商、第三方支付、遊戲點數、網路廣告平台等最新的詐騙樣態與防詐作為，盼透過提供最新的防詐措施與資訊，降低民眾受騙機會。（編輯：楊凱翔）1140219