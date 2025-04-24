加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 科技
Meta
新聞專題
Meta1/300
首頁 / 科技

Threads開放廣告投放 在台灣與全球陸續推出

2025/4/24 13:10（4/24 14:05 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
Meta於24日宣布，開始陸續在台灣與全球逐步推出Threads廣告，協助用戶探索更多品牌與商家的內容。（Meta提供）中央社記者吳家豪傳真 114年4月24日
Meta於24日宣布，開始陸續在台灣與全球逐步推出Threads廣告，協助用戶探索更多品牌與商家的內容。（Meta提供）中央社記者吳家豪傳真 114年4月24日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳家豪台北24日電）Meta旗下Threads原本被視為沒有廣告的社群平台「最後淨土」，每月活躍用戶數超過3.2億人，深受年輕人喜愛，不過Meta已決定進行調整，今天宣布開始陸續在台灣與全球逐步推出Threads廣告。

Meta發布新聞稿說明，即日起台灣的廣告主將可陸續開始運用Threads廣告，只需在Meta廣告管理員中勾選選項，即可將現有的Meta廣告行銷活動擴展至Threads，無須客製化廣告素材或使用更多資源。

為了確保用戶在Threads看見的內容達到理想平衡，Meta先前已在小型測試中密切觀察，經評估後進一步擴大Threads廣告的推行範圍。

Meta在平台中遞送廣告時，會將重心放在人們花較多時間與內容互動的版位，確保用戶看見與自身更相關的個人化內容。Meta也透過問卷調查等方式，了解每個人偏好的廣告，藉以投遞更能引起共鳴的內容。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

Meta在Threads的廣告提供控制項，讓用戶自行設定與調整，例如遇到不喜歡的廣告，可選擇略過該廣告，或點選貼文的功能表隱藏廣告，甚至針對可疑的廣告提出檢舉。

此外，Meta持續測試Threads廣告的廣告顯示位置篩選工具，已在Facebook（臉書）與Instagram動態消息及Reels短影音上推出，支援超過30種語言。廣告顯示位置篩選工具運用人工智慧（AI）技術，讓廣告主選擇廣告要在何種敏感度的內容旁顯示。（編輯：林家嫻）1140424

#Facebook
#Meta
#Threads
#臉書
延伸閱讀
刑事局：詐騙集團近期鎖定IG和Threads投放廣告Meta被爆審查台港內容 美議員請祖克柏赴國會作證臉書前員工：祖克柏開發工具審查台港貼文 瀏覽破萬自動提交總編
Meta
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
歐盟依「數位市場法」裁罰蘋果185億、Meta74億
23
更多編輯台推薦新聞：