臉書前員工：祖克柏開發工具審查台港貼文 瀏覽破萬自動提交總編

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（中央社記者鍾佑貞華盛頓9日專電）臉書前員工溫恩-威廉斯今天在國會作證時表示，Meta創辦人祖克柏親自設計及實施臉書審查工具，只要貼文瀏覽次數超過一萬次，就會自動提交「總編輯」審查，這項工具曾在港台啟用。中共官員曾測試這項工具，並給予「優化」建議。

臉書（Facebook）前全球政策總監溫恩－威廉斯（Sarah Wynn-Williams）出席參議院司法委員會下的犯罪與反恐小組委員會作證，並做出上述陳述。

美國國會2018年質詢Meta共同創辦人兼執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）是否會配合中國政府的審查與監控要求，及為了進入中國市場而開發審查工具，祖克柏當時回應，由於臉書2009年起即在中國被封鎖，「因此我們無法確切知道中國政府會如何適用其法律與法規於我們的內容上。」

溫恩－威廉斯今天數度提到祖克柏誤導國會，例如祖克柏2018年對國會的說法就不正確。臉書在2009年前已經做出了數百項相關決策，而到了2018年，就已經與中國共產黨直接對話了4年。

她指出，臉書開發審查工具，中共官員還測試並提出意見，例如「這部分需要修改」、「我們需要加入這項功能」、或者「我們必須確認你們能夠攔截、過濾我們不想讓人看到的影像。」

前述「總編輯」的審查範圍方面，溫恩－威廉斯說，根據她的理解，臉書規劃讓「總編輯」審查中國本土、香港及台灣用戶的貼文內容。

此外，她指出，這位「總編輯」的權限不限於審查熱門貼文，還可以在新疆等特定地區完全關閉臉書服務，也可以在敏感日子如天安門事件週年時，調整或關閉平台服務。

當被問及這項審查工具是否由Meta與祖克柏親自設計並推動實施時，溫恩－威廉斯回覆，「是的。」

臉書前全球政策總監溫恩－威廉斯在美國國會聽證時指出，臉書的審查工具不僅安裝在香港也在台灣啟用（1小時3分3秒處）。（影片來源：Associated Press YouTube頻道）

溫恩－威廉斯說，Meta曾考慮在中國建設資料中心，這種行為可能危及美國人的個人資訊安全。她表示，如果資料中心設於中國，中共即可存取相關資料。此外，Meta員工曾向中國政府簡報AI科技。

她也指出，「中共與祖克柏有一個共同點，就是他們都想封住批評者的嘴。」祖克柏有許多面向，只要能讓他更接近權利，他就會呈現那個面向。

「這個人總是在扮演不同的角色。當我還在公司的時候，他甚至希望中國國家主席為他第一個孩子取名。他當時正在學中文，也在毫無節制地進行內容審查。」溫恩－威廉斯說。

她指出，祖克柏如今是「自由言論的擁護者」，不知道下一個角色會是什麼，但一定又會是不同的樣子。

溫恩－威廉斯3月11日出版著作「漫不經心的人：權力、貪婪與失落的理想主義警示故事」（Careless People: A Cautionary Tale of Power, Greed and Lost Idealism，暫譯），回顧2011年至2017年間在臉書工作的經歷。

Meta雖然獲得仲裁裁決，暫時禁止溫恩－威廉斯打書或詆毀Meta，「漫不經心的人：權力、貪婪與失落的理想主義警示故事」仍成為暢銷書。

參議員霍利（Josh Hawley）在聽證會後向媒體表示，他計劃進一步調查Meta是否曾在國會作證時誤導眾人，並會審閱溫恩－威廉斯提供的更多內部文件。

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他說，將此事移交司法部也是選項之一。「這只是冰山一角。我們還有很多東西需要弄清楚。」

Meta通訊總監史東（Andy Stone）告訴法新社，溫恩－威廉斯的證詞「脫離現實，充斥虛假指控。」雖然祖克柏曾公開表示有興趣在中國提供服務，相關細節自十多年前起即廣泛報導，但事實是：「我們目前並未在中國提供任何服務。」（編輯：陳慧萍）1140410

圖為Meta舊金山總部。（中央社檔案照片）