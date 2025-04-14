Meta反壟斷案開庭 恐被迫出售IG、WhatsApp

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（中央社華盛頓14日綜合外電報導）社群媒體巨擘Meta反壟斷案今天開庭，Meta面臨美國政府嚴厲指控，稱其濫用市場力量，在社群應用程式Instagram和通訊應用程式WhatsApp成為競爭對手前將它們收購。

法新社報導，隨著庭審在華盛頓聯邦地區法院展開，Meta執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）寄望川普（Donald Trump）重返白宮後，政府將對大型科技公司放鬆反壟斷法執行力道的希望落空。

美國強大的消費者保護機構「聯邦貿易委員會」（Federal Trade Commission, FTC）2020年對Meta提起訴訟，可能導致臉書（Facebook）母公司Meta被迫出售Instagram和WhatsApp，這兩款應用程式被收購後已成長為全球巨頭。

這起案件將由華盛頓特區聯邦地區法院法官波斯博格（James Boasberg）負責審理與判決，他同時也負責審理另一樁備受矚目、涉及白宮援引戰時法律驅逐委內瑞拉移民的案件。

世界第3大富豪祖克柏近來頻頻造訪白宮，試圖說服川普選擇和解而非繼續打官司，但在此階段若選擇和解，將極不尋常。

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聯邦貿易委員會主席佛格森（Andrew Ferguson）淡化了這種可能性，他告訴美國科技網站The Verge：「如果發生這樣的事情，我會非常驚訝。」

祖克柏和前副手桑德柏格（Sheryl Sandberg）以及眾多競爭對手公司的高層都將出庭，庭審預計至少持續8週。（譯者：王嘉語/核稿：楊昭彥）1140414