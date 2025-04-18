美法官裁定壟斷數位廣告市場 Google將提上訴

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（中央社記者張欣瑜舊金山17日專電）美國一名聯邦法官今天裁定Google壟斷數位廣告市場，這是8個月內，聯邦法官第2次裁定Google在特定領域構成非法壟斷，紐時指出，這可能致使Google進行重組。Google法規事務副總裁馬爾霍蘭表示將提出上訴。

美國司法部和多個州2023年狀告Google；訴訟指出，Google使用反競爭、排他性和非法手段，來消除或大幅減少對其在數位廣告技術主導地位的任何威脅。負責審理此案的美國聯邦法官布林克馬（Leonie Brinkema）今天裁定Google非法壟斷。

紐約時報（New York Times）指出，美國政府主張Google在數位廣告市場的3個環節具壟斷地位；包括線上出版商用來管理開放廣告版位的工具、廣告主用來購買這些廣告版位的工具、及促成這些交易的軟體。

布林克馬在當中2項判決，裁定政府勝訴，並駁回1項指控。布林克馬認定，在廣告主用來購買廣告版位工具的指控上，政府未能證明這部分構成一個真實且明確的市場。

Google法規事務副總裁馬爾霍蘭（Lee-Anne Mulholland）表示，「我們在本案中贏得了一半，對於另一半我們將提起上訴。」她並指出，線上出版商有很多選擇，選擇Google，是因為Google的廣告技術工具簡單、實惠且有效。

去年8月，另一名聯邦法官裁定Google非法維持搜尋市場的壟斷地位，案件目前進入補救措施階段。

紐時指出，上述2項裁決加上後續補救措施可能會遏止Google影響力，並導致Google進行重大重組。

針對Google的訴訟案僅是美國監管機構約束科技業者的行動之一。美國聯邦貿易委員會（FTC）對Facebook母公司Meta的反托拉斯案已於這個星期開庭，Meta執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）連續數日出庭作證。Meta恐被迫出售IG、WhatsApp。

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另外，聯邦貿易委員會對電商龍頭亞馬遜（Amazon）的反壟斷訴訟，官司持續進行。蘋果公司（Apple）則面臨司法部的反壟斷訴訟，被控阻礙外部軟體與其設備整合。

美國總統川普（Donald Trump）已表明將持續對科技業採取強硬的反壟斷立場。（編輯：楊昭彥）1140418