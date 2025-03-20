歐盟反壟斷機構控Google違法 偏袒自家服務不利競爭對手

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（中央社布魯塞爾19日綜合外電報導）歐洲反托拉斯監管機構持續打擊科技巨擘。谷歌（Google）因違反具里程碑意義的歐盟法規今天面臨兩項指控，蘋果（Apple）則被命令協助競爭對手連接iPhone與iPad。

路透社報導，儘管美國總統川普揚言將向對美國企業祭出罰款的國家課徵關稅，歐洲聯盟執行委員會（European Commission）仍採取上述行動。

Google與蘋果自去年3月就被歐盟執委會盯上，因為外界擔憂這兩家公司可能沒有遵守數位市場法（Digital Markets Act）。這項法規目的在透過一系列規範限制科技巨擘的權力。

歐盟競爭監管機構今天發布初步調查結果，指控Google在兩個領域違反數位市場法，證實路透社2月21日的報導。

Google案件聚焦於Google是否妨礙軟體開發商向用戶告知應用程式商店Google Play以外的優惠，以及是否偏袒有關聯的搜尋服務，像是Google搜尋（Google Search）中的Google航班（Google Flights）。

歐盟執委會6個月前對蘋果展開所謂的規範程序後，今天也向蘋果發布兩項命令，要求蘋果向競爭對手開放其生態系統。

Google案件的第一項指控聚焦於Google在應用程式商店Google Play上的做法。監管機構表示，Alphabet事實上阻止應用程式開發商自由地將消費者引導至其他管道以獲得更好的優惠。

他們又說，Google為協助軟體開發商透過Google Play首次獲得新客戶索取的服務費，已經超出合理範圍。

監管機關表示，在第2項指控中，Google偏袒自家服務，例如Google購物（Google Shopping）、Google飯店（Google Hotels）與Google航班（Google Flights），不利於競爭對手。

Google反擊，稱歐盟的競爭法規損害消費者與企業的利益。

Google負責競爭的高階主管貝特爾（Oliver Bethell）表示：「歐盟執委會的調查結果要求我們對某些類型的搜尋結果呈現方式做出更多改變，這將讓民眾更難找到他們搜尋的內容，並減少連到歐洲企業的流量。」

他說，如果Google無法索取合理費用，以支撐Android與Google Play服務的持續開發，這樣就無法投資在開放平台上。

歐盟對蘋果發出的第一項命令，是要求蘋果讓智慧型手機、耳機與虛擬實境頭戴裝置的競爭製造對手能連接到蘋果技術與行動作業系統，讓它們可以無縫連接iPhone與iPad。

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第2項命令則對蘋果設下時間表，要求蘋果回應應用程式開發商的要求，讓蘋果系統與其他系統互通。

蘋果表示，歐盟的命令將損及使用者利益並協助其競爭對手。（譯者：張曉雯/核稿：陳政一）1140320