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祖克柏多次遊說川普 盼避免Meta面臨反壟斷審判

2025/4/4 16:36
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（中央社華盛頓3日綜合外電報導）美國媒體指出，科技巨擘Meta執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）近來多次造訪白宮並試圖說服總統川普，期盼能在4月14日反壟斷案開庭審判之前，達成Meta與政府的和解。

法新社報導，美國聯邦貿易委員會（Federal Trade Commission）於2020年對Meta提起訴訟，指控公司前稱為臉書（Facebook）的Meta曾非法收購潛在競爭對手，特別是Instagram和WhatsApp，以消除競爭威脅。

「紐約時報」（The New York Times）報導，祖克柏近幾週多次造訪白宮，以及川普位於佛羅里達州的海湖俱樂部（Mar-a-Lago），試圖最後一搏，避免讓他的公司面臨長達7至8週的審判。

該案審判將在華府的聯邦法院進行，祖克柏和Meta前高階主管桑德柏格（Sheryl Sandberg）等人將出庭。

法新社聯繫時，Meta發言人表示：「馬克（祖克柏）持續跟政府就美國科技領導地位進行會談。」

自從川普二度入主白宮以來，祖克柏透過頻繁拜訪，以及在內容審核等方面對公司政策進行顯著調整，來積極爭取川普支持，並於政治立場上與共和黨政府保持一致。

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聯邦貿易委員會提訴的案件，將聚焦於Meta在2012年收購Instagram、2014年收購WhatsApp。

聯邦貿易委員會正試圖迫使Meta出售這些社群程式，但因為有可能會經過多次上訴，最終結果出爐恐需耗時數年。（譯者：陳昱婷/核稿：陳彥鈞）1140404

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