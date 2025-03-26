數發部攜手Google等3大平台 啟動校園識詐

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（中央社記者蘇思云台北26日電）數發部今天攜手3大平台業者Google、LINE與Meta與YouTube創作者，啟動校園識詐宣導活動。數發部表示，希望幫年輕族群掌握防詐知識，避免誤入圈套，呼籲年輕人不要因蠅頭小利變成詐騙集團車手，恐毀人一生。

數發部今天攜手檢調機關、網路廣告平台與YouTube創作者，舉行「校園識詐巡迴宣導啟動」記者會，數發部長黃彥男、政務次長林宜敬、數位產業署署長林俊秀以及打詐專法中納管的3大平台都有代表出席。

黃彥男致詞時表示，他感謝打詐夥伴、公協會與網路廣告平台，還有多位Youtube創作者共襄盛舉，一起參加校園識詐巡迴宣導活動，現在也看到打詐效果，雖然每天數字還很高，但已大量減少，擔心年輕人變成詐騙集團車手，希望幫年輕族群掌握防詐知識，避免誤入圈套。

林宜敬指出，詐騙特性就是不斷鑽漏洞、也會不斷變化型態，最容易受詐騙的人可能是不熟悉科技者，年輕人也會常常看YouTube，呼籲年輕人不要因蠅頭小利而當車手，恐毀人一生。

林俊秀表示，數產署在官網設置「斥詐人生」專區，也推動線下的校園樂齡巡迴宣導活動。校園宣導包含年輕人可能碰到的車手詐騙、交友詐騙、求職詐騙，YouTube也號召創作者以「#甘五摳零」為主題創作防詐影片，目前也已有11支影片。

YouTube大中華區策略合作夥伴副總經理陳容歆指出，內部透過以AI人工智慧為主、人工為輔方式，迅速、有規模地把可能違反廣告政策的廣告事先攔截，減少觸及率，也透過跟數發部與政府單位合作，系統性蒐集數據，比較去年第4季刑事局通報給Google的網路詐騙廣告，已比去年首季減少25%。

LINE台灣公共事務副總經理林若凡指出，LINE今年配合打詐專法實施廣告主實名驗證，帳號處置上，去年11月上線自動化系統處理涉詐帳號停權需求，截至2月底，已停權1萬1236件。

此外，林若凡指出，LINE也在單向溝通情境，例如有陌生好友丟訊息時，會先加註警語，如果更新到14.20.0版本後，陌生好友若使用海外號碼註冊時，頁面也會跳出「此為非台灣門號註冊的帳號，請留意潛在詐騙行為」等。

Meta台灣公共政策總監陳奕儒指出，去年開始推出臉部辨識技術，去年12月起也針對台灣廣告投放主要求完成身分驗證。

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媒體關注詐欺犯罪危害防制條例公告納管Google、LINE、Meta與TikTok等網路廣告平台，但傳出TikTok在台灣設置法律代表卡關，也關注為何唯獨TikTok今天沒有代表出席活動。

數產署官員說明，TikTok有來申請設立法律代表，是找法律事務所，沒有所謂卡關情形，只是目前有些資料還需要業者補充說明，但不影響目前打詐工作。數發部跟TikTok溝通順暢，包括實名制、防詐計畫書等，都會照時程進行。（編輯：楊凱翔）1140326