Meta前員工出書揭內幕 仲裁裁決禁止打書詆毀

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（中央社舊金山15日綜合外電報導）臉書母公司Mete試圖讓一名前員工噤聲，這名前員工在揭發內幕的新書中提出駭人聽聞的指控。Meta獲得仲裁裁決，暫時禁止這名前員工宣傳這本回憶錄或詆毀這家科技巨擘。

法新社報導，在本月11日出版的「漫不經心的人：權力、貪婪與失落的理想主義警示故事」（Careless People: A Cautionary Tale of Power, Greed and Lost Idealism，暫譯）新書中，溫恩-威廉斯（Sarah Wynn-Williams）描述了她2011年到2017年在這家科技巨擘工作的過往經歷。

她的新書提到對長年公司高層凱普蘭（Joel Kaplan）的性騷擾指控。凱普蘭是共和黨中堅分子，也是美國總統川普的盟友，他在今年初接下Meta全球事務總裁職位。

她在書中也寫到，當時稱為臉書（Facebook）的Meta曾探討透過迎合中國政府的審查機構，來打進獲利豐厚的中國市場的可能性。

溫恩-威廉斯接受美國全國公共電台（NPR）訪問時說：「有人建議，在談判讓公司進入中國市場時，香港使用者的數據可被用來當作籌碼。」

根據溫恩-威廉斯說法，其中一個想法是標註在網路「瘋傳」的香港或台灣內容，並將這些內容交給審查機構檢視。

Meta隨即將這件事提交仲裁，聲稱這本書違反溫恩-威廉斯任職於公司全球事務團隊時簽署的禁止貶低合約。

仲裁庭本週同意Meta的請求，禁止溫恩-威廉斯宣傳這本書，或發表貶低Meta的言論。

根據裁決，她也必須撤回先前對Meta與高層的批判性評論。這項裁決將一直有效，直到這起糾紛在私人仲裁程序中解決。

Meta發言人史東（Andy Stone）在舊稱為推特（Twitter）的社群平台X上發文說：「這項裁決確認了溫恩-威廉絲虛假且具誹謗性的書籍本來就不應該出版。」

史東說：「我們對中國有興趣並不是秘密，我們探索了許多想法。大家知道什麼事根本沒發生嗎？我們並未開始在中國提供服務。」

史東說，溫恩-威廉斯是因為「表現不佳與有毒的行為而遭到開除」，她提出一連串毫無根據的指控，而公司已進行過調查。

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然而，仲裁機構「國際爭議解決中心」（International Centre for Dispute Resolution）的命令並未阻止麥克米倫出版公司（Macmillan Publishers）發行這本回憶錄。

麥克米倫表示，「Meta利用離職協議中的禁止貶低條款來讓我們的作者噤聲，這種手段令人感到震驚」，並說麥克米倫「一定會繼續支持並推廣」這本書。（譯者：張曉雯/核稿：盧映孜）1140315