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路透：Meta測試首款自研AI訓練晶片 減少對輝達依賴

2025/3/11 21:50
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（中央社紐約11日綜合外電報導）兩名消息人士告訴路透社，臉書母公司Meta正測試其首款用於訓練AI系統的內部研發晶片，這是重要里程碑，因為Meta正轉為設計更多自己的客製化晶片，減少依賴輝達等外部供應商。

這些消息人士指稱，全球最大社群媒體公司Meta已開始小規模運用這款晶片，並且計畫在測試順利情況下提高產量，以供大規模使用。

據報導，推動內部晶片研發是Meta長期計畫的一部分，以降低龐大的人工智慧（AI）基礎設施成本，因為該公司為促進成長，已在AI工具下重注。

除了臉書（Facebook）以外，Meta也擁有Instagram及WhatsApp，預計2025年總支出將達1140億至1190億美元，包括多達650億美元的資本支出，主要用於AI基礎設施。

其中一名消息人士透露，Meta的新訓練晶片為一款專用加速器，意味它僅旨在處理特定AI任務，使得它比通常用於AI作業的整合式繪圖處理器（iGPU）更加節能。

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這名消息人士指稱，Meta正與台積電合作，生產這款晶片。

Meta先前曾小規模測試運用一款內部客製化推論晶片，類似於現在用於訓練AI的晶片，但在失敗後停止開發，轉而在2022年向輝達（NVIDIA）下達數十億美元計的GPU訂單。（譯者：陳正健/核稿：劉淑琴）1140311

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