Meta計劃推出全自動AI廣告服務 從零打造個人化廣告

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社紐約2日綜合外電報導）美國媒體今天引述消息人士說法報導，臉書（Facebook）母公司Meta Platforms計劃，在2026年底前達成品牌業主可完全利用人工智慧（AI）工具製作並投放廣告的目標。

華爾街日報（The Wall Street Journal）報導，Meta旗下應用軟體（App）在全球擁有34.3億活躍用戶。其現有AI工具已可協助打造各種個人化廣告、圖片背景，以及影片廣告自動調整，以為廣告商帶來豐厚利潤。

據報導，未來品牌只要提供其預算及產品圖片，Meta的AI工具即可生成完整廣告，包括影像、影片和文案，之後再根據預算建議，判定Instagram和Facebook平台上的投放目標。

Meta還計劃讓廣告主利用AI來將廣告個人化。舉例來說，不同地區用戶所見的廣告版本並不相同。

Meta的大部分營收來自廣告銷售。該公司執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）也曾就AI驅動廣告提出見解。

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

祖克柏上週強調，在不久的將來，廣告主將需要能帶來「大規模、可衡量成果」的人工智慧產品。

他指出，Meta的目標是打造AI一站式服務平台，企業主可以在這裡設定廣告目標、分配預算，並讓平台來執行所有後勤工作。（譯者：紀錦玲/核稿：施施）1140603