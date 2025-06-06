加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
美參院外委會通過挺台抗中法案 支持台灣加入IMF
首頁 / 生活
Meta
新聞專題
Meta1/300
首頁 / 生活

Meta在台打詐 2024年下架逾160萬則詐騙廣告

2025/6/6 21:07（6/6 21:53 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
Meta公布在台灣打詐成果，2024年於Facebook與Instagram上移除超過160萬則詐騙廣告內容。圖為Meta加州總部入口招牌。（中央社檔案照片）
Meta公布在台灣打詐成果，2024年於Facebook與Instagram上移除超過160萬則詐騙廣告內容。圖為Meta加州總部入口招牌。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳家豪台北6日電）臉書母公司Meta今天公布2024年Meta在台灣及全球打詐的成果，去年Meta在台灣不僅下架超過14.6萬個廣告帳號，並於Facebook（臉書）與Instagram上移除超過160萬則詐騙廣告內容，其中93%的詐騙廣告是在用戶檢舉前就已先被Meta移除。

Meta亞太區公共政策副總裁密爾納（Simon Milner）透過新聞稿指出，處理詐騙是激烈對抗的攻防戰，詐騙集團與不法之徒的詐騙手法不斷演進，藉此規避Meta的偵測與政策執行。

密爾納強調，Meta致力於加強防禦系統，運用特定的系統偵測假冒名人、以名人為誘餌的詐騙廣告，並大力投資在訓練團隊檢視這些內容，同時也推廣全民防詐教育、分享識詐技巧，並提供工具讓大家檢舉潛在的違規內容。

google news透過 Google News追蹤中央社

密爾納也分享，Meta在全球移除超過1.57億則詐騙廣告內容，這些內容違反Meta關於詐騙、誤導性行為或無法接受的商業行為的相關政策，同時Meta也下架超過4000萬個因違反類似政策的廣告帳戶。在這些違規的廣告帳戶中，有85%的廣告帳號從未花費任何廣告費用，就已先被移除或停用。

過去一年，Meta在台灣採取5大策略加強打詐措施，包括推出臉部識別技術，防範以名人為誘餌的詐騙；啟動金融服務廣告主驗證；驗證出資者與受益者資訊，提高廣告透明度；積極與數位發展部與內政部刑事警察局合作，共同打擊詐騙廣告；與事實查核機構MyGoPen等夥伴推廣全民反詐教育。（編輯：張均懋）1140606

Meta
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
春節後詐騙金額上升 卓榮泰籲平台自律加強管理
14
更多編輯台推薦新聞：