美媒：蘋果擬與阿里巴巴AI技術合作 華府憂

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（中央社台北18日電）美國白宮與國會數月以來一直詳審著蘋果公司計畫與中國網路巨頭阿里巴巴達成的人工智慧（AI）合作協議。協議意在讓中國iPhone用戶能使用阿里巴巴的AI，美國擔心此舉恐助阿里巴巴改進其AI能力。

紐約時報（NY Times）17日在報導中引述3名知情人士說，美國蘋果公司（Apple Inc.）將新AI功能視為iPhone未來成功的關鍵。中國是蘋果在全球的第二大市場、占整體銷售近1/5，若不與阿里巴巴AI技術合作，iPhone在中國的市占率恐將落後於華為、小米等中國本地對手，對蘋果在中國的業務造成重大影響。

隨著具備協調軍事攻擊與控制自主無人機等潛力的AI被認定是重要軍事工具，因擔心美中兩國日後爆發衝突，華府已試圖限制北京取得AI技術，斬斷北京製造與購買AI晶片的能力。

不具名的3名知情人士說，白宮與國會眾議院「美中戰略競爭特別委員會」（House Select Committee on China）官員在華府會見蘋果高層與說客時直接提到了上述交易的條款、將共享哪些數據以及蘋果是否會與中國監管單位簽署任何法律承諾的問題。

其中兩名知情人士透露，蘋果高層今年3月在美中戰略競爭特別委員會的會議中無法回答上述大部分問題。

眾院情報委員會民主黨議員克利什納穆希（Raja Krishnamoorthi）以「極度令人不安」形容蘋果對於與阿里巴巴協議的不透明。

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克利什納穆希還說，阿里巴巴是中共軍民融合戰略的典型代表，沒人知道蘋果為何選擇與阿里巴巴在AI上合作；而這項合作讓人擔心可能有助於阿里巴巴收集數據以完善其AI模型，並且導致蘋果漠視中國iPhone用戶的基本權利。

報導說，蘋果不曾公開承認在中國達成AI交易，但阿里巴巴集團董事會主席蔡崇信今年2月公開證實確有此事。（編輯：周慧盈/朱建陵）1140518