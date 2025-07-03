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卓榮泰：防青少年遭誘至國外參與詐欺 暑期強化宣導

2025/7/3 16:21（7/3 16:48 更新）
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圖為行政院長卓榮泰。（中央社檔案照片）
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（中央社記者賴于榛台北3日電）內政部及教育部今天在行政院會報告「114年暑期青少年保護措施」，行政院長卓榮泰指出，青少年被誘騙至國外參與詐欺情事依然一再發生，請各部會於暑期宣導加強法治教育、正確價值觀，且要強化社會情緒學習。

行政院發言人李慧芝主持政院會後記者會時轉述，卓榮泰今天在行政院會聽取「114年暑期青少年保護措施」報告時指出，治安工作及社會安全工作在暑期是工作高峰，為確保青少年獲得完整保障與保護，行政院已責成內政部彙集各部會暑期相關保護措施積極展開，請各部會偕同地方政府加強辦理遏止組織犯罪、打擊詐欺犯罪、嚴防新興毒品及防制性暴力等4大查緝重點。

根據內政部簡報，遏止組織犯罪部分，主要將針對高關懷少年加強關懷訪視、成立掃黑專責隊蒐報犯罪及公開活動情資，並依據組織條例建請對招募少年者從重求刑；打擊詐欺犯罪面向，預計持續依據詐防條例溯源打擊詐欺集團、促請社群網站下架違法打工詐騙廣告，且會依據少事法建請對利用涉詐者從重求刑。

為嚴防新興毒品，內政部將加強關心涉毒學生校外群聚情形、加強查緝施用毒品後駕車行為，以及鎖定大麻、彩虹煙、毒品煙彈等青少年易涉毒品；在防制性暴力部分，內政部也將建置兒少被害人性影像數位鑑識資料庫並研訂管理使用辦法，同時掃蕩並下架不法性影像網站。

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卓榮泰強調，青少年被誘騙至國外參與詐欺情事依然一再發生，請各部會於暑期宣導加強法治教育及正確價值觀，並強化社會情緒學習。

卓榮泰也提醒，教育部等相關部會，應鼓勵學生參與青少年暑期休閒正當育樂活動，另外各部會及地方政府也要特別留意各項安全維護措施，防止意外發生，加強危險水域宣導，並強化學生防溺與救溺觀念，落實水域安全管理。（編輯：張若瑤）1140703

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