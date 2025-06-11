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特斯拉Robotaxi 馬斯克：暫定6/22起開放服務

2025/6/11 11:21（6/11 11:42 更新）
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特斯拉將推出自動駕駛計程車服務。（路透社）
特斯拉將推出自動駕駛計程車服務。（路透社）
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（中央社舊金山10日綜合外電報導）電動車大廠特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk）今天在社群網站X發文指出，特斯拉暫定於6月22日開始對外提供自動駕駛計程車（Robotaxi）服務。

路透社報導，馬斯克把特斯拉的未來押注在自動駕駛汽車領域，從原先打造較廉價電動車平台的計畫改向，而特斯拉市值很大程度緊繫在這個願景上。

然而，自動駕駛汽車的商業化一直挑戰重重，除了安全考量，還面臨著嚴格的監管和飆升的投資，各界對馬斯克的計畫一直抱持懷疑態度。

馬斯克在X的貼文指出：「我們在安全事宜上超謹慎已到多疑的地步，所以（Robotaxi推出）日期有可能變動。」

馬斯克同時表示，自這個月28日開始，特斯拉汽車將可「自行」從工廠生產線末端開到客戶家中。

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馬斯克上個月表示，特斯拉已在德州奧斯汀（Austin）公共街道上測試自駕車一段時間。他並於今天稍早在X轉發影片，從中可以看到一輛沒有人員駕駛的Model Y 在奧斯汀的十字路口轉彎，車上還寫著Robotaxi字樣。

目前還沒有太多特斯拉Robotaxi服務的相關消息，包括營運地點、遠端監控範圍以及公眾要怎麼使用這項服務。（譯者：蔡佳敏/核稿：李佩珊）1140611

#特斯拉
#馬斯克
#奧斯汀
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