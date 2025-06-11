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華爾街日報：美情治單位早已監視馬斯克外籍訪客

2025/6/11 09:30
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（中央社華盛頓10日綜合外電報導）美國「華爾街日報」今天引用消息人士的話指出，由於擔心外國人士可能試圖影響科技億萬富翁馬斯克，美國政府的司法與情治單位早已關注造訪馬斯克的外國人士。

路透社引述華爾街日報的報導說，包括國土安全部和司法部的美國政府機構，在2022年與2023年曾監視來自東歐與其他國家拜訪馬斯克的外籍人士。

馬斯克擁有5家大型公司並握有敏感的政府合約，同時掌握可接觸世界各國高級官員的管道。

華爾街日報指出，美國政府調查重點在於影響馬斯克的企圖為何。根據華爾街日報，相關單位目前並未提出任何指控，調查進展也尚不明朗。

馬斯克身為世界首富，經美國總統川普委予削減聯邦政府開支，不過這項任務後來一團混亂，在兩人上周公開決裂之前，他一直是川普的高級顧問。

據報導，包括聯邦調查局（FBI）在內的多個機構官員已聽取有關這項調查的簡報，這項調查在川普政府上台之前就已開始。

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華爾街日報表示，馬斯克沒有回應置評請求，聯邦調查局也拒絕評論此事。

川普政府已對美國可能受到外國勢力影響表示擔憂。（譯者：屈享平/核稿：張曉雯）1140611

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