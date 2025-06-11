吳崢：親中人士組在野大聯盟 配合統戰攻擊大罷免

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（中央社記者葉素萍台北11日電）前國民黨立委鄭麗文宣布組成「黨外在野大聯盟」，民進黨發言人吳崢今天說，聯盟成員包括多名親中人士，顯見該團體是配合統戰對大罷免進行攻擊，大罷免已成為「反共護台」與「親中挺共」的角力。

鄭麗文宣布組成「黨外在野大聯盟」，她今天表示，這不是為了大罷免成立的，希望能在未來關鍵的3到5年團結捍衛台灣民主；前中廣董事長趙少康說，反制大罷免可以變成第一場戰役，目的在建立制衡、監督的制度。

吳崢上午召開「認知作戰中共出手？藍白紅統一條龍」記者會指出，國民黨持續配合中共統戰起舞，涉入共諜案的國民黨台北市議員王欣儀兼職小編林岳龍最新貼文就是攻擊民進黨立委沈伯洋。

吳崢說，近日紅藍展開一條龍式，對沈伯洋及其家人展開全面性的政治抹黑。首先由中共官媒喉舌的香港大公報、文匯報發起針對沈伯洋父親攻擊，再由一家國內媒體持續一週以大篇幅接力報導，中共國台辦發動制裁，最後國民黨延續中共論調，連續召開記者會。一連串行動最終目的都是為了反制大罷免行動。

吳崢表示，除了一條龍式統戰攻勢外，近期號稱「在野大聯盟」的團體成立，聲稱要反制大罷免。但成員包括國民黨主席朱立倫小舅高思博、馬英九基金會執行長蕭旭岑、前國民黨立委鄭麗文以及多名親中人士。顯見此團體也是配合統戰對大罷免進行攻擊，大罷免已成為「反共護台」公民與「親中挺共」人士的角力。

另外，吳崢指出，林岳龍涉違反國安法，被偵辦前的社群文章就是配合中共抹黑沈伯洋。林岳龍先後擔任過國民黨立委王鴻薇及林倩綺辦公室主任，也為國民黨立委鄭正鈐、許宇甄、王鴻薇操作過社群文宣，令人懷疑林岳龍到底掌握了多少立法院資料。

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吳崢說，從相關的照片可見，包括林岳龍與國民黨立委羅智強等人共赴大巨蛋看球賽；與國民黨立委徐巧芯共同參與國民黨至北檢抗議；甚至國民黨主席朱立倫與立委、發言人共同現身北檢外抗議時，也看到林岳龍現身參與，可見共諜早已無孔不入出現在政黨周圍。

吳崢重申，民進黨面對共諜的標準一致，任何人只要背叛國家，做出傷害台灣人民，背棄國家忠誠的情事，都應受到法律最嚴厲制裁。當前迫切要做的是全面強化台灣國安法制，全面強化反滲透、反共諜；若還有立委阻撓台灣國安法制相關修法，呼籲台灣人民用選票抵制與中共裡應外合的民代。（編輯：謝佳珍）1140611