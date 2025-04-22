國防部：中共全面吸收國軍基層 改以網路滲透為重點

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（中央社記者吳書緯台北22日電）針對中共滲透國軍吸收對象，國防部指出，由近期偵破案件分析，中共已採全面吸收模式，大肆接觸國軍基層官、士、兵，再逐步金錢利誘或脅迫以國軍公務資訊抵債，而中共近年以網路滲透為重點，具「低成本、高代價」效益。

立法院外交及國防委員會明天將邀請國防部長顧立雄、國安局長蔡明彥等機關首長報告「近期國軍、外交部、總統府、國安會遭共諜滲透，其影響國安層面、範圍及未來人員考核管制之具體作法」，並備質詢。國防部已將書面報告紙本送交立委國會辦公室。

國防部指出，統計民國100年1月至114年3月期間，國防部偕同司法機關共同偵辦國安案件計「民人黃琮壹發展組織蒐情案」等案，其中87.5%為官兵主動檢舉反映，顯見保防教育已收成效。

分析中共滲透態樣，國防部分析，是利用黑道幫派、地下錢莊、掩護公司、宮廟團體及民間社團等管道，透由退役拉攏現役、網路勾聯、金錢利誘、債務脅迫等手法，主要以財務問題為弱點突破，藉以發展組織、蒐情及拍攝宣誓效忠影片，企圖影響部隊安全。

國防部指出，中共過往亟欲吸收對象以高階幹部、情報及飛行戰管等人員為先，惟就近期偵破案件分析，其滲透對象採全面吸收模式，大肆接觸國軍基層官、士、兵，再逐步金錢利誘或脅迫以國軍公務資訊抵債。

至於中共刺蒐的機密標的，國防部提到，以國軍戰、演訓、兵力整建等項資訊為主，亦擴及體能鑑測、招訓計畫等一般資訊，研判應是設陷誘吸官兵再逐步竊密。

國防部表示，過往中共情工以自由行或觀光旅遊等名義入境，於國內直接面晤聯繫，後續改透由第三人引介所欲物色吸收對象赴境外接觸會晤，近年中共受新冠疫情、兩岸關係嚴峻、網路空間部隊成編，以及新興科技趨勢等多重因素影響，轉以網路滲透為重點，具「低成本、高代價」效益。

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對於影響國安層面與策進作為，國防部指出，針對外流機密資訊辦理實質損害評估，藉變更、修改、終止計畫等措施，降低外洩資訊影響程度，並持續依國安聯防機制，將相關情訊通報國安局統合司法機關立案偵處，且持續運用創新、多元保防教育，深化現役退役官兵及眷屬保防警覺與愛國意識，建立主動檢舉觀念。

對於人員考核管制，國防部說明，依派任機敏職務或涉密等級範圍，結合「從事及參與國防安全事務人員安全調查辦法」及作業實需，研擬國軍涉密人員安全調查做法，建立已接密及預劃接密人員資格認證機制，之後依密、機密、極機密及絕對機密的涉密等級辦理查核作業，每3年定期辦理涉密安全調查1次。（編輯：張若瑤、翟思嘉）1140422