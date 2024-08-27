開學將近 腸病毒、腹瀉疫情預計延燒到9月底

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（中央社記者沈佩瑤台北27日電）中小學將於8月30日開學，疾管署今天提醒，近期腸病毒、腹瀉疫情都呈現連數週上升，光腹瀉1週就有12.5萬人次，開學後及9月為中秋烤肉季，預計疫情將延燒到9月底。

國內腸病毒疫情仍處流行期，衛生福利部疾病管制署疫情中心主任郭宏偉今天下午在疫報說明，依據疾管署監測資料顯示，上週（8月18日至8月24日）門急診就診計1萬3701人次，較前一週（1萬2955人次）上升5.8%。

郭宏偉表示，近4週實驗室監測顯示，腸病毒以克沙奇A10型為多，克沙奇A16型次之，另易引起嚴重症狀的腸病毒A71型近期未檢出，D68型則為零星檢出，惟感染個案均為輕症；今年累計5例腸病毒感染併發重症確定病例，分別感染克沙奇A2型3例及克沙奇A10型2例，其中4例為未滿1歲幼童。

不但腸病毒疫情連2週上升，腹瀉疫情更是連4週上升。郭宏偉指出，上週（8月18日至24日）腹瀉門急診就診累計12萬5895人次，較前一週12萬1905人次上升3.27%。

進一步分析，發生場所以餐飲旅宿業最多，其中病原體檢驗陽性案件計37起，以檢出諾羅病毒21件、占56.8%為多，其次為腸炎弧菌12件、占32.4%。

疾管署副署長羅一鈞補充說明，今年腸病毒疫情跟過去不太一樣，沒有在暑假觸底、到開學才再現一小波疫情，而是提早在暑假期間就上升，分析可能跟國內暑期班、夏令營或課輔戶外活動等相關。

羅一鈞表示，中小學開學至中秋節前，腸病毒疫情將一路上升，高峰可能落在中秋節後的9月下旬，而腹瀉疫情一向在中秋節前後會出現高峰，因為中秋烤肉的關係飆升，高峰一樣預估在9月下旬。

疾管署提醒，諾羅病毒常在食用受污染飲食後24至48小時之間發病，症狀主要為噁心、嘔吐、腹瀉、腹絞痛，也可能合併發燒，倦怠、頭痛、及肌肉酸痛，小朋友的嘔吐症狀較明顯，症狀多會持續1至2天，之後就會逐漸痊癒，目前無特效藥，僅靠支持性療法：營養水分電解質補充，民眾注意飲食衛生和洗手，避免生食。（編輯：陳政偉）1130827