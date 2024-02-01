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春節金流不卡卡 央行3招確保民眾ATM提款轉帳暢通

2024/2/1 16:39
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（中央社記者潘姿羽台北1日電）農曆春節將至，為了確保過年期間，民眾使用ATM提款、轉帳順暢，央行已經備妥3大措施，除了要求金融機構留存充足跨行清算資金，財金公司也將加強維護跨行系統運作，確保相關業務正常營運。

央行今天發布新聞稿指出，將以3大措施確保春節期間ATM提款、轉帳等跨行系統順暢運作；首先，跨行交易方面，央行已請財金公司督促金融機構留存充足跨行清算資金。

央行說明，為了因應春節期間大量的跨行交易需求，近年金融機構均在春節假期前1日，留存充足的清算資金，112年10天假期共留存新台幣4327億元，今年7天假期預計可達4179億元，足以支應跨行支付交易24小時順暢運作。

第2，央行請財金公司加強維護跨行系統運作，以應民眾跨行提款與轉帳需求。

央行指出，財金公司1月已函請各金融機構，加強監控清算資金使用情形。金融機構如果有臨時性的緊急資金需求，可利用央行與財金公司增撥跨行清算資金機制辦理；另外，財金公司也將加強維護金融資訊系統，確保跨行業務正常營運。

第3，金管會已請金融機構注意ATM補鈔及電子銀行運作。

除了ATM相關服務，隨著春節假期將至，許多民眾近日紛紛前往銀行兌換新鈔，因應發放紅包等需求。

央行表示，已洽請台灣銀行等8家金融機構選定456個據點，自2月1日至2月7日辦理新鈔兌換作業；為了推廣行動支付，也鼓勵民眾以數位方式進行紅包轉帳傳遞心意，包括利用手機門號跨行轉帳發放數位紅包。（編輯：潘羿菁）1130201

#央行
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