新春踏翠微笑山線串好運 俯瞰山水盡收眼底

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（中央社記者黃旭昇新北8日電）現代忙碌的生活，有多久沒有和家人走出戶外了？新北郊山串聯適合踏青、走春的「微笑山線」，如同遠離城市塵囂的秘境後花園，都可輕鬆抵達，春節適合親子共遊體驗山林魅力。

「微笑山線」是新北市府觀光旅遊局串聯樹林、鶯歌、三峽、土城、中和、新店、石碇、深坑到平溪等地，呈一條微笑曲線的山稜登山步道，提供親山、親近、親密的放鬆紓壓體驗。山就在民眾住家附近不遠處，只要搭捷運、公車、火車，就可抵達。

鶯歌火車站步行10分鐘，即可抵達登山口的鶯歌石步道，是老少咸宜的親山步道，春節連假，民眾可消耗熱量，享受新北山林之美，欣賞大自然鬼斧神工、相當壯觀的鶯歌石。周邊有碧龍宮登山步道，可登高望遠。

記者親自走訪中和區圓通寺往土城清水大尖山的步道，海拔雖不高卻可欣賞百年榕樹，極佳的視野可俯瞰新北盆地，附近也有山友種植咖啡樹，欣賞咖啡尚未飄香前的原貌。因路線輕便，好像在自家後院散步，欣賞花、草、樹木，感受大自然的生態。

這條步道周邊有牛埔頭山、土城青龍嶺，若有體力，還可考慮攀登天上山，台北101高樓盡在眼前；附近的太極嶺櫻花初探，是可以大口呼吸，不錯的五感體驗路線。

新北市府為提升登山客安全，優化電信網路節點，增設「手機可通訊」的說明牌面，讓走訪微笑山線亮點的山友，都能更安心。

知名生態作家劉克襄表示，微笑山線的魅力，在於其打開家門就可以踏上的旅程，「家山」不僅是地理上的存在，更是種生活美學的觀點，得以在新北山林的環境中展現，創造全新的風景，透過不同的視角感受微笑山線的風情。

觀光旅遊局表示，「微笑山線」注入豐富的休閒娛樂，和日常的活力。三峽五寮尖登山步道，海拔639公尺，因山形如同五座像拳頭般高低起伏的岩峰得名，是北部三大岩場之一。

另外，樹林大同山步道是樹林的後花園，觀景平台是欣賞雙北夜景的絕佳地點；位於新店區屈尺，新店溪、北勢溪、南勢溪三溪交匯處的直潭山登山步道，山徑是日治時期的隘勇線。這些都是穿越山谷、林間小徑，新春踏青的好選擇。（編輯：林恕暉）1130208

新北市中和區圓通寺往土城清水大尖山步道，沿途有百年榕樹，因為郊山距離住家不遠，猶如後花園的秘境。中央社記者黃旭昇新北攝 113年2月8日

新北市中和區圓通寺往土城清水大尖山步道，海拔雖不高確有極佳的視野，可俯瞰新北盆地，適合新春親子共遊。中央社記者黃旭昇新北攝 113年2月8日

新北市推廣「微笑山線」，以低碳的方式體驗郊山的魅力，與電信業者攜手建置手機可通訊告示牌，守護登山安全。（新北觀光旅遊局提供）中央社記者黃旭昇新北傳真 113年2月8日