春節搭機出國 台虎航班起飛前3小時受理報到

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者余曉涵台北1日電）農曆春節將至，台灣虎航今天表示，8日起到14日，桃園機場出發的航班，台灣虎航將在航班起飛前3小時開始接受辦理報到手續，呼籲旅客儘早抵達機場。

台灣虎航發布新聞稿表示，為避免人潮流量增加，進而影響機場安檢及證照查驗的作業時程，甚至可能造成旅客趕不上航班的情況，台灣虎航2月8日起至14日止，凡是於桃園機場出發的航班，台灣虎航將於航班起飛前3小時開始接受辦理報到手續，並建議旅客儘早抵達機場，並至少於航班起飛前1小時完成報到手續，以避免後續過程壅塞，導致旅客可能趕不上航班的情況。

台灣虎航提醒旅客於辦理行李託運作業時，請勿於託運行李內放置行動電源、打火機與危險物品等，以免託運行李無法通過X-RAY檢查作業，間接影響旅客後續通過安檢及證照查驗的時間，也建議旅客可事先申請自動通關，以加快通關效率。

此外，台灣虎航鼓勵旅客可預先至台灣虎航官網辦理自助報到，也可使用桃園機場自助行李託運（Self Bag Drop, SBD）系統等智慧化服務，以節省等候時間。

台灣虎航說，現行隨身手提行李規定，每名乘客皆可攜帶1件手提行李，3邊尺寸小於54公分x38公分x23公分 （包含輪子及手把等外部突出物）與1件個人隨身物品，如手提包、電腦或免稅商品等，共計2件，總重量不得超過10公斤，並將於登機口進行檢查。

台灣虎航說，若手提行李超過上述限額，且未於機場報到櫃台進行託運者，須於登機口支付登機門託運行李費用，每件收取新台幣1050元。

另外，台灣虎航表示，客服中心（+8862-7753-1088）的營業時間在春節期間稍作調整，2月9日起至14日的營運時間為上午9時起至下午5時止，並於15日起恢復正常營運。（編輯：管中維）1130201