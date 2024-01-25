春節國道客運88條路線提供50萬座位 轉乘有優惠

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（中央社記者黃旭昇新北25日電）台北區監理所今天表示，因應春節返鄉及遊客人潮，協調國道客運88條路線提供50萬座位數，凡搭乘國道客運、台鐵及高鐵後，轉乘在地客運或市區客運，使用電子票證可享轉乘優惠。

交通部公路局台北區監理所今天舉行春節疏運記者會時表示，為鼓勵民眾於春節連假期間，搭乘公共運輸紓解國道交通壅塞，這次春節連假也實施國道客運票價及轉乘優惠措施。

監理所所長黃鈴婷表示，2月7日凌晨0時起至2月14日夜間12時止，有88條國道客運路線配合提供優惠，運量有50萬座位數，目前已經預約10萬座位數，仍有充分運能。如平日無優惠票價的路線，將以原價85折的優惠票價服務民眾。

她說，在轉乘優惠部分，凡搭乘國道客運、台鐵及高鐵後轉乘在地客運或市區客運，民眾使用電子票證，即可享有轉乘一段票（或基本里程）免費之優惠，鼓勵民眾搭公共運輸返鄉、出遊或收假，省錢又不塞車。

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黃鈴婷說，春節出遊，東部限定再加碼，凡持北宜、北花國道客運票證，至東部地區購買台灣好行體驗套票，或於當地合法旅宿住宿證明，可享來回票4人同行1人免費，回程可再折抵新台幣200元優惠；及花東地區「在地有腳」租賃措施，可享租車優惠，及回程最高折抵客運票價200元。以上2項優惠無法重複抵退，民眾可擇優適用。

北區監理所說，113年度武陵農場櫻花季疏運期間，自2月8日至2月29日止，因道路管制及車輛總輛管制，可多利用國光客運由台北、台北市府轉運站、宜蘭、羅東、三星等5條公共運輸賞櫻專車，前往武陵農場賞櫻。（編輯：李錫璋）1130125