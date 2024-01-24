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長榮機師擬罷工
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長榮機師擬罷工4/36
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第一保暫停銷售旅遊不便險引關注 晚間決議政策取消

2024/1/24 21:05（1/24 21:42 更新）
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長榮機師取得罷工權，醞釀春節前後罷工，傳出有產險公司將取得罷工權視為工運開始，此後承保的旅遊不便險將拒賠此事件釀成的損失，金管會指出，取得罷工權不代表必定會罷工，此段期間若契約成立不得拒賠。圖為民眾24日下午在台北松山機場觀看班機時刻表。中央社記者趙世勳攝 113年1月24日
長榮機師取得罷工權，醞釀春節前後罷工，傳出有產險公司將取得罷工權視為工運開始，此後承保的旅遊不便險將拒賠此事件釀成的損失，金管會指出，取得罷工權不代表必定會罷工，此段期間若契約成立不得拒賠。圖為民眾24日下午在台北松山機場觀看班機時刻表。中央社記者趙世勳攝 113年1月24日
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（中央社記者謝方娪台北24日電）長榮航空機師醞釀罷工，為強化風控，第一保原決議各通路全面暫停銷售2月7日至18日期間搭乘長榮航空者的旅遊不便險，引起關注，第一保晚間緊急決議取消此政策。

長榮機師取得罷工權，醞釀春節前後罷工，為避免日後衍生爭議並強化風險控管，第一保基於審慎起見，原決議各通路全面暫停銷售今年2月7日至2月18日期間搭乘長榮航空者的旅遊不便險，保險期間落在其餘日期者則不受此限。

不過，隨消息曝光引起外界高度關注，第一保今天晚間緊急討論後，決議取消原政策，對於春節期間出遊民眾，第一保皆會提供旅遊不便險投保服務。（編輯：潘羿菁）1130124

#長榮航空
#第一保
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