第一保暫停銷售旅遊不便險引關注 晚間決議政策取消
2024/1/24 21:05（1/24 21:42 更新）
（中央社記者謝方娪台北24日電）長榮航空機師醞釀罷工，為強化風控，第一保原決議各通路全面暫停銷售2月7日至18日期間搭乘長榮航空者的旅遊不便險，引起關注，第一保晚間緊急決議取消此政策。
長榮機師取得罷工權，醞釀春節前後罷工，為避免日後衍生爭議並強化風險控管，第一保基於審慎起見，原決議各通路全面暫停銷售今年2月7日至2月18日期間搭乘長榮航空者的旅遊不便險，保險期間落在其餘日期者則不受此限。
不過，隨消息曝光引起外界高度關注，第一保今天晚間緊急討論後，決議取消原政策，對於春節期間出遊民眾，第一保皆會提供旅遊不便險投保服務。（編輯：潘羿菁）1130124
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