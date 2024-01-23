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長榮機師擬罷工
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長榮機師擬罷工12/36
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旅行公會不堪航空業罷工重演 呼籲1個月前預告

2024/1/23 14:52
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（中央社記者汪淑芬台北23日電）機師工會擬於春節間發動長榮機師罷工。中華民國旅行商業同業公會全國聯合會不堪航空業罷工再次重演，今天呼籲航空相關工會若要罷工，1個月前預告，減少傷害。

長榮航空機師在機師工會協助下，完成罷工投票，昨天開票並取得罷工權，機師工會說，不排春節期間發動，並於24小時前預告。

旅行公會全聯會發布新聞稿，長榮航空機師為了爭取自身權益，以罷工方式要求資方達到訴求，這是公司勞資雙方的爭議，但同時深深影響到出國民眾及旅行社權益。

旅行公會全聯會表示，春節過年是出國高峰期，消費者至少在2個月前就已經決定過年的旅遊行程，甚至已經開立機票、付了團費；現在機師要爭取自身的利益，完全不顧及消費者及旅行業還有社會大眾的權益，將個人利益建立在危害其他人的權益之上。

旅行公會全聯會指出，數年前包括華航空服員、華航機師、長榮空服員的無預告期罷工，徹底讓消費者憤怒與失望也造成巨大的損失，眼看又要重演這種完全不顧及善意第三方消費者的罷工，給予嚴厲的譴責。

旅行公會全聯會呼籲航空工會，可以預告1個月以後要罷工，並有明確日期，這樣則所有消費者將不會預訂罷工期間的機票，可優先選擇其他航空公司，同時很多旅客也會自動避開在預告罷工的時間搭機。因罷工無非是要讓資方受到傷害，1個月前就預告，公司不只是減少機票收入，還增加飛機停留在地面的成本，對航空公司是相當沉重的損失。

旅行公會全聯會說，國際對罷工都有法規訂定一定期限以上的預告期，預告期1個月以上的罷工，對消費者的權益影響較小，較容易得到消費大眾的認同，同時一樣造成航空公司全面損失，實質達成罷工目的，同時預告期也是給政府及勞資三方更多的談判空間，更有利於達成勞資雙方共識，對勞方也有益。（編輯：陳政偉）1130123

#機師
#長榮航空
#罷工
#機師職業工會
長榮機師擬罷工
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