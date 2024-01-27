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日本石川強震 七尾市等3災區開始志工活動

2024/1/27 12:53（1/27 13:18 更新）
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日本石川縣1月1日下午發生最大震度7級強震，靠近震央的七尾市，建築物嚴重毀損，停在旁邊的車輛也被波及。中央社記者戴雅真七尾市攝 113年1月4日
日本石川縣1月1日下午發生最大震度7級強震，靠近震央的七尾市，建築物嚴重毀損，停在旁邊的車輛也被波及。中央社記者戴雅真七尾市攝 113年1月4日
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（中央社東京27日綜合外電報導）有關日本今年元旦發生的能登半島地震，石川縣政府受理登記的志工今天開始在七尾市等3處災區活動。這些志工目前將從金澤市搭乘公車前往災區當天往返，協助災民清運垃圾等。

日本共同社報導，石川縣政府同時邊調查重災區輪島市及珠洲市等地需求，邊評估接受志工協助，將正式展開提供災後重建及當地居民重拾正常生活等協助。

石川縣政府表示，今天總計有75名志工投入災後協助，分別是43人前往志賀町、17人赴七尾市，及15人到穴水町。截至1月25日止，全日本已有約1萬4500人完成志工事前登記。

來自東京都小金井市、前往七尾市協助的30歲上班族梶修登說，希望多少能盡一分力。而接受志工協助的55歲川村兼一表示「只有感謝」。

由於災區道路龜裂加上山崩等狀況，目前要前往輪島市及珠洲市等地的路線經常受到管制，由於有發生二次災害及對救援等活動帶來影響之虞，成了志工活動未能有所進展的主因之一。

讀賣新聞報導，在強震中受損後完成修復的能登機場，今天恢復民航機起降，並迎接來自東京羽田機場、搭載返鄉及赴災區支援乘客的首架航班。

石川縣政府表示，能登機場跑道在強震中出現長度約10多公尺的龜裂，及約10公分的高低落差等情況；1月11日完成暫時修復後，一度供自衛隊航機起降。（譯者：黃名璽/核稿：盧映孜）1130127

#日本
#日本石川地震
#石川縣政府
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