石川強震罹難者增至238人 因房屋倒塌壓迫死亡占近7成

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（中央社東京30日綜合外電報導）日本石川縣元旦發生強震，截至1月29日下午2時縣內罹難者增至238人。根據日本法醫學會初步彙整，經檢定的131名罹難者中有近7成是受壓迫而死，占比最多，其次為失溫占比16%。

日本放送協會（NHK）、讀賣新聞報導，日本石川縣能登半島1月1日下午發生最大震度7級地震，石川縣政府表示，截至1月29日下午2時，已確認縣內共238人罹難，比前一天增加2人，其中疑為「災害關聯死」15人；輕重傷1179人。

日本法醫學會1月3日至22日，應警方請求調查派出19名醫師調查石川縣輪島市64人、珠洲市56人、穴水町11人，總共131名罹難者的死因，並初步彙整因房屋倒塌受壓迫而死的案例最多，共有88人，占比67%，其中胸部等部位受到壓迫案例相當顯著之外，也有人因窒息而死。

第二多的為因失溫（低體溫）而罹難，共21人，占比16%。報導指出，可能是被壓在房屋下等待救援時因嚴寒喪命。此外，其他罹難案例包含燒死2人、病死4人、死因不詳共16人。

石川縣政府另指出，截至1月29日下午2時，包含待在旅館等「二次避難所」的民眾在內，縣內仍有1萬4228人在487處避難所（收容中心）避難。

災區屋損案部分，截至1月29日下午2時，石川縣政府已確認縣內至少有4萬4386棟建築物受創，約4萬1890戶仍斷水。

元旦發生強震後，石川縣內一度最多約有3萬9900個家戶停電。北陸電力送配電公司表示，截至1月29日下午5時，約有3000個家戶仍停電，並指出經過全國的電力公司等協助，連日以1000人規模的陣容搶修，石川縣預計1月31日大致上可以復電。

此外，新潟縣政府也確認，截至1月29日縣內已有逾1萬1700棟民宅受損。（譯者：楊惟敬/核稿：蔡佳敏）1130130