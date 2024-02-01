特派現場／強震海嘯重創日本珠洲 台灣藝術作品奇蹟般屹立海岸

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（中央社記者楊明珠石川1日專電）元旦日本石川縣能登半島強震屆滿一個月，受到地震和海嘯侵襲的珠洲市面臨毀滅性的災難，但在珠洲海岸旁的台灣藝術團隊作品「家靜」竟奇蹟般完好，彷彿為當地災後重建帶來一線曙光。

能登半島強震，已知238人死亡，位於半島北方的珠洲市死者至少101人，是災情最嚴重的城鎮。

中央社記者1月30日到珠洲市役所採訪，看到3樓總務課門旁牆上寫有截至29日為止的災情。包括死者101人、重傷47人、輕傷202人、避難（疏散在外）人數1593人，分布在45個避難所。損毀的房舍有4572戶。

珠洲市長泉谷滿壽裕對中央社表示，「珠洲市遭遇了可謂毀滅性的災損，有些地區還立著的屋舍不到1成，9成屋舍不是全毀就是幾乎全毀。在遭遇如此巨大災變之際，承蒙台灣的馳援，真的很感謝台灣。」

泉谷去年訪台，是為了舉辦、宣傳由日本策展人北川富朗策劃的奧能登（輪島市、珠洲市、穴水町、能登町）國際藝術節。去年秋季舉辦第3屆，邀請請台灣藝術團隊「豪華朗機工」作品「家靜」在名列日本百大海岸的珠洲市鉢之崎海岸展出，成為該藝術節最大的亮點之一。

豪華朗機工的粉絲多，有不少台灣人特地到珠洲市觀賞作品。泉谷說：「覺得台灣人真的很親切，有溫暖的心，去年有很多對現代藝術有興趣的台灣人來訪，我正想說期盼今後也能與台灣民眾深化交流之際，未料遭遇大震災。」

記者到珠洲市之前，從文化部駐日台灣文化中心主任王淑芳得知，強震發生幾日後，珠洲市職員告知作品「家靜」安好無損。

記者在採訪泉谷時問及此事。泉谷說：「雖然珠洲很多屋舍傾倒毀損，但奧能登國際藝術節本身沒毀，期盼今後以藝術為基礎，創造新的地方、新的工作機會，讓市民安居樂業。」

奧能登國際藝術節為每3年在日本珠洲市舉辦的國際藝術節，以「最偏遠的藝術節、美術的最先端」為理念，期盼藉由藝術節促進地方創生。去年5月珠洲市發生震度6的地震，對當地造成災情，藝術節主辦單位曾思考是否停辦第3屆，但期盼藝術節成為災後協助地方重建復興的曙光，因此決定延期3週舉辦。

離開珠洲市役所，記者搭車前往鉢之崎海岸，想看看豪華朗機工的作品。唯一的一條路兩旁屋舍嚴重傾圮毀損，帶著雪的屋瓦全面崩塌，有的屋舍被檢定後貼上紅紙，上面寫著「危險」。就連當地重要的信仰據點菅原神社也是一片殘破。鳥居石柱散落一地，有著珠洲特有屋瓦的神社屋頂整座坍塌，帶雪的屋瓦一角也貼上寫著「危險」的紅紙。

道路兩旁的電線桿嚴重歪斜，電線斷落勾纏。道路是強震後應急清理出來的，可看到有些已到避難所的居民偶而開車回家拿東西。沿路可看到寫著民宿、烤牡蠣的殘破招牌，可想像這條路在震災前可能如同墾丁大街一樣熱鬧。一棟未傾倒的和服店家前有位壯年男士拿著鋸子施工，可能是為了防止外人入內偷竊。一旁豎立著黃色布旗，上面寫著「打造希望吧，能登」。

日本元旦發生的石川縣能登半島強震，珠洲市祭拜「學問之神」菅原道真的菅原神社全毀，鳥居石柱散落一地，有著珠洲特有瓦片的屋頂整座坍塌，貼上寫有「危險」兩字的紅單。中央社記者楊明珠石川攝 113年2月1日

日本元旦發生的石川縣能登半島強震，在半島北方的珠洲市有101人罹難，全市9成屋舍毀損。道路柔腸寸斷，至少需1、2年才能修復。中央社記者楊明珠石川攝 113年2月1日

車子一路顛簸，來到鉢之崎小屋度假勝地前，奧能登七尾市出身的男司機先下車探路，之後跑過來很興奮地通報說：「台灣的藝術作品還在」。與記者同行、住在金澤市的台僑林昀萲看到作品「家靜」的瞬間立即說：「我們台灣的作品竟然未受損，真的很感動。」

「家靜」是由520片以珠洲房屋上面常見的瓦片作為創作素材組成，當自然強風吹過風動裝置時，瓦片會產生象徵生命力的呼吸。

豪華朗機工認為，瓦片是家的象徵，然而隨著人口外移與產業沒落的影響，當地製瓦工廠逐漸消失。透過藝術節主辦單位的協助去收集、匯聚在地居民的備用瓦或廢棄瓦，作為眾人為這件作品共同再次凝聚家的一種象徵，希望透過藝術的方式，為在地帶來新的希望、新的象徵。

同行的司機看到作品「家靜」也很感動地說：「宛如只有這裡未發生過災難似的。」他還指著遠方浮在海面上白雪皚皚的山說：「那是立山連峰，這裡有山有海，環境優美。」

風光明媚的珠洲，今後或許可以藉觀光資源協助災後重建。市長泉谷說：「目前暫時不得不把全部心力集中於災區重建，因為道路柔腸寸斷，可能需2、3年的時間才能將道路修好，原本奧能登國際藝術節原訂2026年辦第4屆，現在可能需等更久。」

這位連2年經歷2次大震的珠洲市長說：「如果重建復興的工作能做到足以舉辦國際藝術節的程度，屆時歡迎台灣民眾多多前來觀賞現代藝術，也來看看我們珠洲重建復興的情形。」（編輯：郭中翰）1130201

日本元旦發生的石川縣能登半島強震，重災區珠洲市的市長長泉谷滿壽裕1月30日對中央社說：「若重建復興的工作能做到足以舉辦國際藝術節的程度，屆時歡迎台灣民眾多多來觀賞現代藝術，也來看看我們珠洲重建復興的情形。」中央社記者楊明珠石川攝 113年2月1日