日本石川縣鐵路漸重啟 七尾至金澤站列車復駛

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社東京22日綜合外電報導）日本石川縣元旦的強震導致JR七尾線部分區間的列車停駛。經過搶修後，JR七尾線羽咋站至七尾站區間的電車於今天重啟，也代表七尾站至金澤站等地的鐵路交通重新被打通。

JR七尾線縱貫能登半島南部，連結著金澤方面與能登半島。由南到北設有津幡站、高松站、羽咋站、七尾站、和倉溫泉站等。和倉溫泉站北接「能登鐵道」公司營運的「能登鐵道」，沿途設有能登中島站等，以及終點站穴水站。

讀賣新聞報導，石川縣今年1月1日發生強震後造成部分軌道彎曲等問題，導致行駛至JR七尾線高松站以北的車站列車一度停駛。

經過JR西日本公司持續修理，高松站至羽咋站區間已於1月15日重啟，羽咋站與七尾站區間的列車也於今天重啟運行，代表著七尾站至金澤站、大阪站的鐵路交通重新被打通，往返於七尾站與大阪站的「雷鳥號列車」也在今天重啟。

七尾站今天上午湧入通勤與上學的人潮，一名住在七尾市內的高三學生在元旦發生強震過後，終於可以搭乘電車到位於津幡町的學校上課，並開心地說「目前是學校最後一個學期，終於可以見到朋友，相當高興」。

而行駛至七尾站以北的和倉溫泉站、能登中島站的列車，預計要到2月中旬才會復駛；能登中島站至穴水站區間的重啟時間仍不明。（譯者：楊惟敬/核稿：陳政一）1130122