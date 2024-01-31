更多編輯台推薦新聞：
民眾黨拋單一召委國會改革 召委是什麼？有什麼職權？一文看懂
政治

民眾黨拋單一召委國會改革 召委是什麼？有什麼職權？一文看懂

韋伯望遠鏡拍下19螺旋星系 為恆星形成演化提供新線索
科技

韋伯望遠鏡拍下19螺旋星系 為恆星形成演化提供新線索

黃色小鴨重返台灣霍夫曼讚高雄進步多 圖輯回顧10年前百萬朝聖人潮
生活

黃色小鴨重返台灣霍夫曼讚高雄進步多 圖輯回顧10年前百萬朝聖人潮

統一發票112年11-12月千萬獎號碼：63603594
生活

統一發票112年11-12月千萬獎號碼：63603594

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際

日本石川強震將屆一個月 首批18戶臨時住宅完工

2024/1/31 16:56（1/31 17:25 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
31日輪島市第一批臨時住宅完工。（共同社）
31日輪島市第一批臨時住宅完工。（共同社）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社東京31日綜合外電報導）日本元旦發生的能登半島地震將屆滿1個月之際，石川縣內首批18戶臨時住宅（組合屋）今天在輪島市完工。輪島市未來預計興建548戶臨時住宅，目前已收到逾4000件入住申請。

日本放送協會（NHK）報導，在強震重災區石川縣內，總計約有4萬5000棟建物遭受程度不等的損壞，石川縣政府為此趕工興建臨時住宅。

石川縣首批臨時住宅今天在輪島市完工，共有18戶。業者今天上午進行最後確認，下午將由縣府移交給輪島市政府。

在18戶臨時住宅中，有14戶為可供2至3人居住的房型，另外4戶為可供6至8人使用的房型。輪島市政府表示，目前已接獲超過4000件申請，將從中挑選入住者並儘速通知入住。

在輪島市，包括這次的18戶在內，總計將在7個地點興建548戶臨時住宅。石川縣政府表示，希望儘快提供失去住所民眾一個安心居住的環境。

石川電視台報導，臨時住宅最長可入住2年，入住期間不需負擔房租。首批入住民眾預計2月上旬即可搬入。（譯者：黃名璽/核稿：施施）1130131

#日本
#石川縣
#輪島市
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.33