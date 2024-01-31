日本石川強震將屆一個月 首批18戶臨時住宅完工

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（中央社東京31日綜合外電報導）日本元旦發生的能登半島地震將屆滿1個月之際，石川縣內首批18戶臨時住宅（組合屋）今天在輪島市完工。輪島市未來預計興建548戶臨時住宅，目前已收到逾4000件入住申請。

日本放送協會（NHK）報導，在強震重災區石川縣內，總計約有4萬5000棟建物遭受程度不等的損壞，石川縣政府為此趕工興建臨時住宅。

石川縣首批臨時住宅今天在輪島市完工，共有18戶。業者今天上午進行最後確認，下午將由縣府移交給輪島市政府。

在18戶臨時住宅中，有14戶為可供2至3人居住的房型，另外4戶為可供6至8人使用的房型。輪島市政府表示，目前已接獲超過4000件申請，將從中挑選入住者並儘速通知入住。

在輪島市，包括這次的18戶在內，總計將在7個地點興建548戶臨時住宅。石川縣政府表示，希望儘快提供失去住所民眾一個安心居住的環境。

石川電視台報導，臨時住宅最長可入住2年，入住期間不需負擔房租。首批入住民眾預計2月上旬即可搬入。（譯者：黃名璽/核稿：施施）1130131