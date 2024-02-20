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日本石川強震造成陸上孤島 凸顯空中救援重要性

2024/2/20 14:19
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（中央社東京20日綜合外電報導）日本自衛隊在執行今年元旦能登半島地震救援工作所救出的民眾中，有超過6成是靠直升機等航機救出，在強震造成「陸上孤島」後，凸顯直升機在救災中扮演角色的重要性。

日本讀賣新聞報導，日本政府防衛省統計，在能登半島地震發生後的1月1日到8日間，自衛隊總共救出約480人，其中超過6成的約310人都是藉由直升機等航機救出，大幅超過2016年熊本地震的7%。

在能登半島地震中，由於半島北部道路寸斷形成「陸上孤島」，再度凸顯直升機在救災中扮演角色的重要性。

日本航空幕僚長（相當於空軍參謀長）內倉浩昭2月15日在例行記者會談到航機救災時說，直升機部隊的隊員「要找到適合的降落地點非常辛苦」。

內倉解釋，即使從上空往下看是平坦地區，依舊很難判斷欲降落的地面能否耐得住直升機體的重量。

另外，內倉說，隊員還得慎重找尋不會因為直升機主旋翼風壓造成瓦礫飛散危險的地點，以及能用繩索安全垂降的場所。（譯者：黃名璽/核稿：劉文瑜）1130220

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