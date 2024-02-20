更多編輯台推薦新聞：
桌球世團賽鄭怡靜奪關鍵一點 台灣女團3比1勝美國預賽全勝
運動

桌球世團賽鄭怡靜奪關鍵一點 台灣女團3比1勝美國預賽全勝

嘉南自動相機首次拍到黑熊家族 水鹿洗澡、山羌看鏡頭全都錄
生活

嘉南自動相機首次拍到黑熊家族 水鹿洗澡、山羌看鏡頭全都錄

台北國際書展2/20登場 童書、繪本名家齊聚
文化

台北國際書展2/20登場 童書、繪本名家齊聚

法國人苦求8個月拜師學藝 回巴黎成立舞獅團傳承台灣廟宇文化
文化

法國人苦求8個月拜師學藝 回巴黎成立舞獅團傳承台灣廟宇文化

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際

日本高速公路休息站深夜送咖啡 盼減少疲勞駕駛事故

2024/2/20 14:59（2/20 16:22 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
中日本高速道路公司在深夜時段贈送駕駛人咖啡，希望減少疲勞駕駛事故發生。（示意圖／圖取自unsplash圖庫）
中日本高速道路公司在深夜時段贈送駕駛人咖啡，希望減少疲勞駕駛事故發生。（示意圖／圖取自unsplash圖庫）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社東京20日綜合外電報導）負責管理及營運中日本地區高速公路等的中日本高速道路公司，已從昨天起為期一個月在深夜時段贈送駕駛人一杯咖啡，希望能減少因打瞌睡駕車（疲勞駕駛）導致的交通事故。

日本高速公路一般來說每隔約15公里就會設置一個可供休息上廁所的「休息區」（PA），每隔約50公里會設置一個包含提供餐飲及加油等服務的「服務區」（SA）。

日本讀賣新聞報導，中日本高速道路這次選擇行經靜岡縣、愛知縣及三重縣的高速公路部分SA跟PA，從2月19日到3月19日間的每天晚間10時到清晨5時止，提供有需要的駕駛人一杯免費咖啡。

中日本高速道路所管理的高速公路，2023年共發生34起死亡事故，其中16起發生在晚間10時到清晨5時，也有事故肇因疑似疲勞駕駛。

免費提供咖啡主要是參考義大利高速公路公司的做法，根據義大利經驗，據稱有助減少死亡事故。

在這次提供免費咖啡的6處地點中，駕駛人只需透過智慧型手機事前取得免費兌換卷，就可以在休息區內的便利商店兌換一杯咖啡。

一名57歲卡車駕駛昨天晚間在前往埼玉縣途中停靠岡崎SA時說，很感謝提供免費咖啡能有助防止打瞌睡，也讓身體休息一下。

咖啡內所含咖啡因作用後被認為有防止打瞌睡的效果，因此建議在喝完咖啡後能稍微小睡約15分鐘。贈送免費咖啡的活動雖然預計在3月20日清晨5時結束，但各休息區若送完所準備數量也有可能提前結束。（譯者：黃名璽/核稿：盧映孜）1130220

#日本
#義大利
延伸閱讀
開神要提神 除了吃甜食還有這幾招小心攝取咖啡因過量 醫師建議聰明算安心吃
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.41