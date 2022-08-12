小心攝取咖啡因過量 醫師建議聰明算安心吃

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（中央社記者趙麗妍台中12日電）許多人每天必喝咖啡，醫師提醒，許多食、飲品含咖啡因，可樂、能量飲、巧克力都是常被忽略咖啡因飲品，要學習計算吃了多少咖啡因，也避免和藥物交互食用，以免不適。

衛福部食藥署宣布2023年元旦起，現場調製的飲料只要含咖啡因，都須標示咖啡因含量，標示紅、黃、綠三色。台中慈濟醫院今天發布新聞稿，家醫科醫師李宜軒提醒，許多食、飲品含咖啡因，不能只看燈號，要學習計算吃了多少咖啡因。

咖啡因是一種能刺激中樞神經的興奮劑，醫學臨床較常用於複方配藥治療頭痛；過量使用會引發心悸、頭痛、焦慮、失眠、頻尿等症狀。李宜軒表示，長期大量使用會有依賴成癮風險，不宜突然停用，以避免戒斷症狀。適量攝取，對身體還是有好處。

李宜軒表示，每天的咖啡因攝取量，不能只參考現調飲品的紅黃綠燈，還要注意包裝飲品上的咖啡因含量標示，如能量飲、可樂都是常被忽略的咖啡因飲品；生活中還有許多食品含有咖啡因卻不在食藥署標示規範內，如巧克力、咖啡相關製品及止痛藥。

李宜軒說，含咖啡因食品、飲品與藥物應避免交互食用，以免攝取過量咖啡因造成不適。

國健署建議，成人每天咖啡因攝取量應不超過300毫克、孕婦不超過200毫克。台中慈濟醫院營養師顏慧菁補充，咖啡因會減少鈣與鐵的吸收，尚在發育中的青少年及孩童建議應少量甚至避免攝取，以免影響生長。（編輯：謝雅竹）1110812