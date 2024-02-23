日皇64歲生日心繫地震災民 贊同愛子工作計畫

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（中央社東京23日綜合外電報導）日皇德仁今天度過64歲生日，他在生日前的記者會中關切石川縣能登半島地震的災民之外，也提及家人，他感謝皇后雅子的陪伴，並贊同女兒愛子之後將在紅十字會工作。

讀賣新聞報導，德仁在64歲生日前於皇居召開記者會，提到他與雅子在學生時代均去過石川縣，「對那邊有深刻的回憶」。

德仁提及今年1月1日發生的能登半島地震，表示「對許多人被迫撤離深感悲痛」，並向罹難者與家屬致哀。此外，他也掛念受災長者因長期避難而病情惡化，健康狀況不佳。

關於部分災區持續停水的狀況下，支援災民的醫療活動與推動重建的作業仍持續進行，德仁表示「對於日夜努力的工作人員，衷心表達感謝」，並期盼重建工作順利進行。

至於3月底計劃訪問災區一事，德仁說：「會觀察重建狀況，若能訪問的話，會與雅子一同前往慰問。」

德仁今年5月即位將滿5年，他表示這幾年走訪各地努力「走進國民之中，盡可能貼近國民」，並透露藉此思考皇室可以為日本國民做什麼。

德仁也向結縭逾30年的妻子表達感謝之情，他表示皇后雅子「做了很多」，「從她獲得許多幫助」，還提到已向雅子說「之後的人生也請多多指教」。

兩人的獨生女愛子內親王預計4月起在日本赤十字社（紅十字會）工作，德仁覺得「這是個非常好的想法」，期望女兒「日後保持關懷與感恩之心，作為皇室一員認真履行職責」。

此外，日皇的姪子、秋篠宮家長男悠仁今年9月即將成年，德仁表示「從他小時候就持續關注他的成長」，並透露兩人平常的互動包含討論蜻蜓、種菜、羽球社等日常生活，並勉勵悠仁「能一邊關注未來，一邊擁有充實的高中生活」。

德仁回顧過去一年，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）降級等同流行性感冒的「5類」，認為「是能真切看得到光明的一年」，讓他印象深刻的事情包含美國職棒大聯盟MLB日籍「二刀流」選手大谷翔平與日本將棋選手藤井聰太大放異彩，並相當高興「年輕世代開拓新世界的身影帶來夢想與希望」。

日本放送協會（NHK）報導，6000位朝賀民眾今天上午冒雨進入位於東京都的皇居。日皇夫婦、愛子公主、秋篠宮夫婦及佳子公主一同站在宮殿的露臺上，向前來朝賀的民眾揮手。

德仁也發表談話，感謝民眾冒著寒冷天氣與雨勢前來，並向能登半島地震的罹難者等人致哀。（譯者：楊惟敬/核稿：盧映孜）1130223