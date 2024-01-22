日皇獨生女愛子將畢業 預計在日本紅十字會工作

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（中央社東京22日綜合外電報導）掌管日本皇室等事務的宮內廳今天公布，日皇德仁與皇后雅子的獨生女敬宮愛子內親王將在大學畢業後，於4月1日起成為日本赤十字社（紅十字會）的非正式員工。

綜合東京電視台、朝日電視台報導，愛子目前是學習院大學四年級的學生，預計於今年3月畢業，畢業之後將以非正式員工的身分在日本赤十字社（簡稱日赤）工作。

具體的工作內容將在到職後確定，而這份工作將是有給職。而即便愛子之後任職於日本赤十字社，也會正式開始從事皇室活動。

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愛子對社會福利相關事務興趣濃厚，曾在日本赤十字社向日本皇后雅子說明業務時同行。而日本赤十字社目前的名譽總裁是日本皇后雅子。

宮內廳今天也公布了愛子將投身職場的心情，愛子表示「感到非常榮幸能參與一直以來都很關心的日赤工作，同時也深感自己需要更加努力。未來將持續學習各種知識，以一名社會人士的自覺投入工作」。（譯者：楊惟敬/核稿：陳政一）1130122