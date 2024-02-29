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日本石川災害廢棄物估244萬噸 擬2年處理完畢

2024/2/29 16:58
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（中央社東京29日綜合外電報導）日本石川縣政府推估能登半島地震的災害廢棄物約244萬噸，並預計耗費2年時間處理，而且約一半的災害廢棄物被處理過後，將被重複利用當作建材等原料。

日本放送協會（NHK）報導，石川縣政府2月6日估計拆除因能登半島地震受損建築物等產生的災害廢棄物上看約244萬噸，相當約縣內7年份的垃圾量。

縣府預計在2026年3月前處理完這些災害廢棄物，今天為此彙整了具體的實行計畫，設想災區之後約有2萬2000棟建築物被拆除後，廢棄物經過分類被運到暫存場後，預計藉卡車及船隻被運到石川縣內與縣外。

而244萬噸廢棄物之中，石川縣內的設施預計處理206萬噸，新潟縣、富山縣、福井縣等地的設施將處理其餘38萬噸。

而占全體約一半的120萬噸廢棄物，經過處理過後預計被石川縣拿來重複利用。破碎水泥石塊會被當作重建所需的建材原料，廢金屬會被當作製鋼等原料。

石川縣政府會視實際的拆除建物數量，以及處理進展等狀況，調整計畫。（譯者：楊惟敬/核稿：陳政一）1130229

#日本
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日本石川地震
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