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日皇夫婦慰問石川縣災民 赴「朝市通」致哀

2024/3/22 17:40（3/22 18:08 更新）
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（中央社東京22日綜合外電報導）日皇德仁與皇后雅子，今天訪問遭能登半島地震重創的石川縣輪島市等地。他們除了慰問災民與警消之外，也前往地震後被大火吞噬的輪島市「朝市通」致哀。

日本放送協會（NHK）報導，日皇夫婦今天上午從東京都搭乘專機飛往石川縣的能登機場後，下午轉乘自衛隊的直升機抵達輪島市內的航空自衛隊輪島分屯基地，並換乘汽車進入輪島市區。

這是德仁夫婦即位後，第二度訪問遭天災侵襲的災區。

而輪島市民看到日皇夫婦來訪相當高興，夾道歡迎他們的車隊；日皇夫婦也特地搖下車窗，揮手向民眾致意。

今年元旦能登半島發生地震後，截至3月1日下午2時，石川縣內已確認241人死亡，其中輪島市包含「災害關聯死」在內的罹難者多達102人，知名觀光景點「朝市通」也在地震後付之一炬。

日皇夫婦今天下午親自訪問了「朝市通」，聆聽完輪島市長坂口茂的說明後，向大片廢墟鞠躬致哀。

之後他們便前往附近的收容中心慰問逾100名災民，同時也替忙於賑災的警察與消防人員加油打氣。

德仁夫婦今天的行程，也包含前往曾遭海嘯侵襲的石川縣珠洲市慰問災民。

宮內廳日前透露，為了減少地方政府的負擔，這次訪問為當天來回。因此日皇夫婦預計今晚就會返回東京。（譯者：楊惟敬/核稿：陳正健）1130322

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日本石川地震
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