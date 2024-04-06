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日本石川強震後約3個月 能登鐵道全線復駛

2024/4/6 13:30
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（中央社東京6日綜合外電報導）日本石川縣能登半島今年元旦發生強震，截至4月5日，縣內罹難者增至245人。位於災區的地方鐵路「能登鐵道」一度在地震發生過後全線停駛，經過約3個月後於今天全線復駛。

根據災區石川縣政府統計，截至4月5日，縣內總計245人不幸罹難，6000多人仍過著避難生活；因能登半島地震受損的建築物增至9萬9722棟，比4月2日又增加了188棟，其中包含7萬6101棟民宅、189棟公共建物、2萬3432棟非住宅建物。

截至4月5日，石川縣內輪島市、珠洲市、內灘町、能登市4個地區，仍有6320個家戶無水可用。

日本放送協會（NHK）報導，「能登鐵道」公司營運的「能登鐵道」連接著七尾市與穴水町。元旦強震過後鐵軌受損或是被土石流侵襲，造成「能登鐵道」全線一度被迫停駛。

幾乎一半的區間於2月復駛，不過當時能登中島站與穴水站區間仍得透過巴士代為接駁。

元旦強震發生過後約3個月，「能登鐵道」公司今天上午在穴水站舉行儀式，慶祝全線復駛。

不過「能登鐵道」指出，目前為了顧及安全，列車減速運行，班次也僅是以往的8成。社長中田哲也表示：「復駛讓我鬆了一口氣，也希望有助於地方重建與復興，並成為重拾日常生活的希望。」

石川縣知事馳浩今天也前往穴水站出席儀式稱：「希望能登鐵道全線復駛能幫助能登地區復興與重建。」（譯者：楊惟敬/核稿：盧映孜）1130406

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