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台灣石川縣人會單車環島 感恩援助能登半島強震

2024/3/13 11:08（3/13 11:36 更新）
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日本石川縣能登半島1月強震，台灣各界捐款援助，旅台日籍人士組成「台灣石川縣人會」3月11日以單車環島展開感恩之旅，13日拜會台南市長黃偉哲（右）。（台南市政府提供）中央社記者張榮祥台南傳真 113年3月13日
日本石川縣能登半島1月強震，台灣各界捐款援助，旅台日籍人士組成「台灣石川縣人會」3月11日以單車環島展開感恩之旅，13日拜會台南市長黃偉哲（右）。（台南市政府提供）中央社記者張榮祥台南傳真 113年3月13日
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（中央社記者張榮祥台南13日電）日本石川縣能登半島今年1月強震，台灣各界捐款援助，「台灣石川縣人會」3月11日以單車環島展開感恩之旅，昨天夜宿台南，今天拜會市長黃偉哲，盼石川、台南友誼長存。

台南市政府發布新聞稿指出，旅台日籍人士組成「台灣石川縣人會」，3月11日從總統府前出發，展開感恩之旅，預定以6天單車環島，代表德光重人昨天夜宿台南烏山頭水庫，今天拜會黃偉哲，感謝台灣各界援助石川縣。

黃偉哲表示，台灣和日本關係密切，台南市和日本也交流頻繁，日本311大地震時，台灣發起募款賑災，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間，日本則捐贈疫苗，日本能登半島1月強震，他期待災區早日復興，回復榮景。

德光重人說，他在單車環島途中，以身上「感恩台灣」旗幟表達感謝，選在3月11日出發，也是感恩台灣在日本311地震時的援助，希望石川和台南友誼長存。

市府表示，日本能登半島強震後，台南府會聯袂發起「送愛到日本石川縣捐款活動」，號召市民為災區重建盡一份心力。（編輯：郭諭儒）1130313

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