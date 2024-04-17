日相岸田贈拜登漆器讓200年老店爆紅 想買等兩年

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（中央社東京17日綜合外電報導）日本石川縣輪島市在今年元旦能登半島地震嚴重受災，當地逾200年老店生產的漆器「輪島塗」，因為被首相岸田文雄選為送給美國總統拜登伴手禮而爆紅，現在下訂要等近兩年時間。

日本電視台（Nippon TV）報導，岸田日前訪美準備輪島塗咖啡杯等作為送給拜登的伴手禮，讓輪島塗受到外界矚目，海內外訂單大量湧入。

岸田送給拜登的伴手禮包括輪島塗咖啡杯及原子筆。咖啡杯以黑色跟藍色漸層為基調，表現出能登半島看到的夜晚海景樣貌；另外在咖啡杯外側用日本傳統技法「蒔繪」刻上拜登及其夫人的名字。

輪島塗原子筆外側描繪了象徵美國的白頭海鵰，及象徵日本的鳳凰飛舞姿態。

負責製作的業者是在輪島擁有200年以上歷史的「田谷漆器店」，並且是在因地震失去工坊及庫存品的情況下進行製作。

田谷漆器店代表人田谷昂大說，雖然一開始得知能製作岸田出訪伴手禮感到非常開心，但在有限的生產設備加上有限的人力與時間下，「我每天都在煩惱能不能拿出高品質的產品」。

從接獲日本政府方面委託起算，田谷漆器店花了約3週時間，在當地職人們的合力下製作完成。

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田谷說，如果可以讓大家關注能登半島地震及輪島塗的話是一件好事。他談到這款咖啡杯特殊之處時說，就算將熱咖啡倒入輪島塗咖啡杯中，杯子外側也不會變熱，所以他們堅持不在杯子外側添加把手。

田谷說，目前接到的訂單數超乎預期，需要等待近兩年才能交貨，「我想應該是大家的反應非常熱烈」。他們希望讓更多人知道輪島塗的魅力，並讓大家關注能登或輪島，對地震後的重建做出貢獻。（譯者：黃名璽）1130417