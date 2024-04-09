更多編輯台推薦新聞：
全國性公投電子連署系統4/10上線 有自然人憑證即可連署
政治

全國性公投電子連署系統4/10上線 有自然人憑證即可連署

影片／北美日全食登場 美國各地民眾卡位搶看歡呼迎奇景
國際

影片／北美日全食登場 美國各地民眾卡位搶看歡呼迎奇景

網傳腸粉河粉等食材易產生邦克列酸 學者：不常見免恐慌
生活

網傳腸粉河粉等食材易產生邦克列酸 學者：不常見免恐慌

花蓮地震全台42建物列紅單 耐震補強補助資訊報你知
生活

花蓮地震全台42建物列紅單 耐震補強補助資訊報你知

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活
403花蓮地震
403花蓮地震
新聞專題
403花蓮地震2/300
首頁 / 生活

花蓮地震影響 全國師生鄉土歌謠比賽延後1週

2024/4/9 15:22
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者許秩維台北9日電）全國師生鄉土歌謠比賽原訂4月18日至24日由花蓮縣政府承辦，因3日花蓮地震影響，比賽將延至4月26日至5月3日舉行，並改由新北市政府承接。

台灣藝術教育館今天發布新聞稿指出，112學年全國師生鄉土歌謠比賽原於今年4月18日至24日由花蓮縣政府承辦並於花蓮縣文化局演藝廳辦理，共計有260隊、1萬1824人參賽，比賽包含閩南語系、客語系、原住民語系、東南亞語系。

由於花蓮發生芮氏規模7.2強震，因應地震災後情形，教育部會同全國師生鄉土歌謠比賽主辦單位台灣藝術教育館及花蓮縣政府組成應變小組，即時掌握花蓮縣災情、調查參賽縣市學校災後參賽狀況，並召開研商會議。

藝術教育館提到，經研商會議決定，調整112學年全國師生鄉土歌謠比賽承辦縣市，由新北市政府承接，比賽也延後1週辦理，改於4月26日至5月3日舉行。

112學年全國師生鄉土歌謠比賽部分賽程會依照教育階段別安排，如4月26日、28日為國中組賽程，以配合免試入學多元學習表現項目採計截止日，高中職組於統一入學測驗後安排，自30日起辦理。（編輯：管中維）1130409

403花蓮地震
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
地震農損累計破8000萬 花蓮損失4517萬
172.30.142.81