花蓮地震影響 全國師生鄉土歌謠比賽延後1週

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（中央社記者許秩維台北9日電）全國師生鄉土歌謠比賽原訂4月18日至24日由花蓮縣政府承辦，因3日花蓮地震影響，比賽將延至4月26日至5月3日舉行，並改由新北市政府承接。

台灣藝術教育館今天發布新聞稿指出，112學年全國師生鄉土歌謠比賽原於今年4月18日至24日由花蓮縣政府承辦並於花蓮縣文化局演藝廳辦理，共計有260隊、1萬1824人參賽，比賽包含閩南語系、客語系、原住民語系、東南亞語系。

由於花蓮發生芮氏規模7.2強震，因應地震災後情形，教育部會同全國師生鄉土歌謠比賽主辦單位台灣藝術教育館及花蓮縣政府組成應變小組，即時掌握花蓮縣災情、調查參賽縣市學校災後參賽狀況，並召開研商會議。

藝術教育館提到，經研商會議決定，調整112學年全國師生鄉土歌謠比賽承辦縣市，由新北市政府承接，比賽也延後1週辦理，改於4月26日至5月3日舉行。

112學年全國師生鄉土歌謠比賽部分賽程會依照教育階段別安排，如4月26日、28日為國中組賽程，以配合免試入學多元學習表現項目採計截止日，高中職組於統一入學測驗後安排，自30日起辦理。（編輯：管中維）1130409