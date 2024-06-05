民眾恐成再生醫療待宰羔羊？ 邱泰源：努力守權益

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（中央社記者沈佩瑤台北5日電）再生醫療雙法通過，外界擔憂價格若不夠透明，民眾恐成待宰羔羊。衛生福利部長邱泰源今天說，為了人民的生命權跟健康權，政府會努力讓民眾能得到最公開正確的資訊。

立法院會昨天三讀通過再生醫療雙法，新法賦予再生醫療研究發展、技術管理、細胞源頭管理等法源依據。新法明定，執行再生技術前應進行並完成人體試驗，非醫療機構不得執行再生醫療，違者最高處新台幣2000萬元罰鍰。

立法院社會福利及衛生環境委員會今天上午邀邱泰源就「2024年我國參與世界衛生大會（WHA）之經過、檢討與展望」進行專題報告，並備詢。邱泰源在會前接受媒體訪問。

媒體詢問再生醫療雙法通過，外界擔憂價格若不夠透明，恐讓病友成待宰羔羊。邱泰源表示，再生醫療雙法奮鬥多年，最重要原因就是一定要守住民眾的生命權、健康權，這也是為什麼要推動再生醫療雙法。

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他強調，政府跟各單位一定會努力，讓民眾在生病有需要的時候，可以得到公開、正確資訊，同時呼籲各醫療院所好好了解再生醫療的發展跟內容，給病人最好的救命機會。

此外，外傳護理人力缺掀起「關床潮」，邱泰源表示，各層級、各地區所面臨的狀況不同，一定會確實了解並解決問題，在護理人力補充上，現在政府有3大方向、12項策略，一個一個陸續執行中，另也會跟護理師公會領導階層討論更積極、更有效方法。（編輯：謝雅竹）1130605