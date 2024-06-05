本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活

民眾恐成再生醫療待宰羔羊？ 邱泰源：努力守權益

2024/6/5 10:08（6/5 10:31 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
立法院社會福利及衛生環境委員會5日上午邀請衛福部長邱泰源就「2024年我國參與世界衛生大會（WHA）之經過、檢討與展望」進行專題報告，並備詢。圖為邱泰源會前接受媒體訪問，回應再生醫療雙法等相關議題。中央社記者沈佩瑤攝 113年6月5日
立法院社會福利及衛生環境委員會5日上午邀請衛福部長邱泰源就「2024年我國參與世界衛生大會（WHA）之經過、檢討與展望」進行專題報告，並備詢。圖為邱泰源會前接受媒體訪問，回應再生醫療雙法等相關議題。中央社記者沈佩瑤攝 113年6月5日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者沈佩瑤台北5日電）再生醫療雙法通過，外界擔憂價格若不夠透明，民眾恐成待宰羔羊。衛生福利部長邱泰源今天說，為了人民的生命權跟健康權，政府會努力讓民眾能得到最公開正確的資訊。

立法院會昨天三讀通過再生醫療雙法，新法賦予再生醫療研究發展、技術管理、細胞源頭管理等法源依據。新法明定，執行再生技術前應進行並完成人體試驗，非醫療機構不得執行再生醫療，違者最高處新台幣2000萬元罰鍰。

立法院社會福利及衛生環境委員會今天上午邀邱泰源就「2024年我國參與世界衛生大會（WHA）之經過、檢討與展望」進行專題報告，並備詢。邱泰源在會前接受媒體訪問。

媒體詢問再生醫療雙法通過，外界擔憂價格若不夠透明，恐讓病友成待宰羔羊。邱泰源表示，再生醫療雙法奮鬥多年，最重要原因就是一定要守住民眾的生命權、健康權，這也是為什麼要推動再生醫療雙法。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

他強調，政府跟各單位一定會努力，讓民眾在生病有需要的時候，可以得到公開、正確資訊，同時呼籲各醫療院所好好了解再生醫療的發展跟內容，給病人最好的救命機會。

此外，外傳護理人力缺掀起「關床潮」，邱泰源表示，各層級、各地區所面臨的狀況不同，一定會確實了解並解決問題，在護理人力補充上，現在政府有3大方向、12項策略，一個一個陸續執行中，另也會跟護理師公會領導階層討論更積極、更有效方法。（編輯：謝雅竹）1130605

邱泰源
試管嬰兒受術婦女年齡升 醫籲放寬補助邱泰源：台灣被拒於世衛外是世界的損失
世界衛生大會
全球流行病協議未達共識 世衛大會決定談判延長一年台灣牙醫界前進世衛大會 籲WHO不該排除台灣
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.90
更多編輯台推薦新聞：