大使美食文化節布拉格登場 台式蔥油餅飄香捷克

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者劉郁葶布拉格8日專電）大使美食文化節今天在布拉格舉行，台灣攤位有蔥油餅、水果茶與台式麵包，許多人駐足品嚐。駐捷克代表柯良叡說，透過台灣美食文化，融入夜市元素，將台灣介紹給大眾。

一年一度的大使美食文化節（Ambasád Food & Culture Festival）在布拉格6區展開，總計有55個國家擺攤，每個攤位展示特色美食與飲品，主辦單位估計有1萬5000人參與。

現場有各國歌舞表演，包括斯洛維尼亞合唱團、科索沃民俗舞蹈、蒙古傳統歌舞、韓國流行音樂、巴西木偶表演等。主辦單位邀請各國大使上台，用自己國家的語言說「請享用」，展現跨文化交流。

今年台灣攤位準備蔥油餅、水果茶與台式麵包，吸引眾人品嚐。柯良叡說，透過台灣的美食文化，並融入夜市元素，將台灣介紹給大眾。

台灣攤位的主廚曾美莉表示，為了今天活動，她很早就開始準備，「桿皮桿了5天，總共桿250張麵皮」。她說，現場有蔥花、九層塔、紅豆口味的煎餅，其中以蔥油餅銷量最佳。

目前在布拉格查理大學（Charles University）的台灣交換生楊令琬說，平常在捷克沒機會吃到蔥油餅，這次很高興能在大使節嚐到家鄉味。大使節也讓她接觸不同國家的飲食文化，「在捷克比較常見到越南餐廳，但在大使節能看到較少見的異國美食，像是葉門」。（編輯：郭中翰）1130608

台灣攤位備有蔥油餅、水果茶與台式麵包，吸引許多人駐足品嚐。中央社記者劉郁葶布拉格攝 113年6月8日

主辦單位邀請各國大使上台，用自己國家的語言說「請享用」，展現跨文化交流。中央社記者劉郁葶布拉格攝 113年6月8日

大使美食文化節在布拉格舉行，有捷克人穿著印有中華民國國旗的上衣與蔥油餅合影。中央社記者劉郁葶布拉格攝 113年6月8日