塔利班拚阿富汗經濟 冀望自給自足與俄中等國投資

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（中央社喀布爾2日綜合外電報導）阿富汗在塔利班掌權後面臨孤立，且因對女性施加限制導致一些人道任務暫停。但阿富汗代理商務部長阿吉齊說，塔利班政府將鼓勵自給自足，並冀望獲得俄中等國更多貿易與投資。

阿吉齊（Nooruddin Azizi）接受路透社訪問時表示：「我們將展開全國自給自足計畫，我們將鼓勵所有政府機關使用國產品，我們將嘗試透過清真寺鼓勵民眾支持國貨。我們將支持任何能夠幫助我們自給自足的品項。」

阿吉齊還說，他們策略的另個部分是擴大貿易與外國投資。「那些將商品從國外進口到阿富汗的人，正要求我們提供在阿富汗投資的機會。他們想在這裡投資，而非從國外進口。」

他表示，包括伊朗、俄羅斯和中國等國家，對於與阿富汗貿易及在阿富汗投資感興趣；一些正在討論中的計畫，包括中國的工業園區及俄羅斯與伊朗參與的熱力發電廠。

塔利班統治下的阿富汗，本已面臨缺乏國際正式承認，國內金融業又受到制裁措施阻礙。加上首都喀布爾的一些外國目標遭到伊斯蘭國（IS）宣稱犯下的攻擊，使得投資人面臨的安全疑慮日漸加深。

中國商人圈的一名領頭成員表示，一家接待中國商人的飯店遭到攻擊、造成數名外國人受重傷的事件，可能促使一些人重新考慮在阿富汗投資。

阿吉齊說，當局正在努力確保安全無虞。「我們盡我們所能，讓我們的商人不會來到這裡後受傷。」

阿吉齊還提及一項產業發展計畫，在先前供作美國軍事基地的土地上設立特別經濟區。他說，商務部正向塔利班政府內閣與經濟委員會呈報相關計畫。

阿吉齊並表示，外國投資人對於阿富汗礦業展現興趣。阿富汗的這項產業被估計價值超過1兆美元（約新台幣30兆7000億元）。

他指出，阿富汗西部赫拉特省（Herat）的一個鐵礦場，以及中部戈爾省（Ghor）的一個鉛礦場，有40家企業參與開採競標，得標結果很快將宣布。

阿吉齊又說，9月與俄羅斯簽署的天然氣、石油和小麥重要供應合約，將在未來幾天出貨至阿富汗。（譯者：張正芊/核稿：陳政一）1120102