阿富汗首都軍用機場哨站遭炸 伊斯蘭國聲稱犯案

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（中央社伊斯蘭馬巴德3日綜合外電報導）阿富汗首都喀布爾一座軍用機場的檢查哨1日爆炸造成數人死傷。武裝聖戰激進組織伊斯蘭國（IS）今天聲稱事件是他們所為。

美聯社報導，伊斯蘭國今天深夜在聲明中指出，1日對喀布爾事發檢查哨進行攻擊的該名伊斯蘭國成員12月中旬也曾參與對喀布爾一家旅館的攻擊。

自從2021年塔利班（Taliban）在阿富汗重新掌權以來，伊斯蘭國在當地的附隨組織「伊斯蘭國呼羅珊省」（Islamic State Khorasan Province）就升高攻擊行動，鎖定包括塔利班巡邏隊和在阿富汗占少數的什葉派人口為目標。

伊斯蘭國公布執行攻擊行動成員的照片，稱此人名為賈巴（Abdul Jabbar），強調他攻擊旅館時用光彈藥後安全撤離，攻擊檢查哨時則鎖定現場聚集的士兵，引爆填滿炸藥的腰帶。

事發軍用機場與民用機場相距約200公尺，而且靠近去年10月曾遭自殺炸彈攻擊釀成4人喪生的內政部。

內政部發言人塔克爾（Abdul Nafi Takor）指出，1日的爆炸造成「數人」死傷。他沒有提供確切數字或進一步資訊，只強調將於調查後公布有關細節。

塔克爾和喀布爾警長的發言人札德蘭（Khalid Zadran）截至目前都沒有公布傷亡數字。

塔利班安全部隊禁止對爆炸地點照相或錄影，事發檢查哨看起來似乎受損但結構仍然完整。檢查哨所在的機場路（Airport Roa）可以通往政府部會、外國使館和總統府所在的戒備森嚴街區。（譯者：何宏儒/核稿：林治平）1120104